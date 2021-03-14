谷歌向符合条件的安卓设备推送 64 位版 Chrome：内存需大于等于 8GB

IT之家3月14日消息 得益于 6GB 以上大内存的普及，目前的主流的安卓手机大都为 64 位系统底层，距离首个 64 位安卓系统的发布也已经过去了 6 年。然而谷歌自家的应用 Chrome 却迟迟未能更新 64 位版本，目前正式版依旧停留在 32 位。

据外媒 MSPoweruser 消息，谷歌于 2020 年 7 月开始在安卓系统上测试 64 位 Chrome 浏览器，今日起谷歌正式将 64 位 Chrome 推送给部分安卓设备。以下为系统要求：

设备必须运行在安卓 10 或更新的系统下

设备内存（RAM）大于等于 8GB

IT之家了解到，想要测试目前安卓设备 Chrome 浏览器的版本，可以在浏览器地址栏输入以下地址：

chrome://version

根据外媒测试，目前最新的 64 位安卓版 Chrome 浏览器版本号为 89.0.4389.86。新版浏览器的主要改进为更好的内存管理，从而带来性能提升，但占用内存空间也会略有提升。

据外媒消息，谷歌将从 2021 年 8 月起只允许开发者将 64 位 App 上传至谷歌 Play 应用商店，但是旧的 32 位应用会保留。还有消息称，2022 年之后的某些高端 ARM 处理器将只能支持 64 位应用。