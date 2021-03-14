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Skype 8.70.76.48 预览版新增语音降噪功能，切换账号免输密码

2021/3/14 7:50:24 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月14日消息 据外媒 WindowsBlogItalia 消息，微软今日为 Windows 端 Skype 推送了 8.70.76.48 预览版，带来了诸多改进，并首次引入了语音降噪功能，便于用户在嘈杂环境中进行视频会议和通话。除此之外，预览版还带来了一些功能更新和改善。

以下为更新日志：

  • 视频会议时有背景噪声？不必担心，我们现在提供了降噪功能

  • 在 Win10 系统下提供 WAM 功能，切换账号时不需要反复输入密码

  • 在使用 Skype 通话时添加了 “参与者”按钮，可以看到正在通话的联系人详情

  • 新版本将隐私相关设置统一移至 App 的隐私顶级菜单中

  • 更多的性能改进

微软表示，以下新功能正在研发中，即将推出：

  • 为 Skype 增添 Safari 浏览器支持

  • 为 Skype 增添 Chromium 内核浏览器的支持

  • 使得网页版 Skype 支持标签页冻结功能

  • 支持锁定会议

  • 通过电话号码寻找联系人

IT之家了解到，微软表示最新的功能即将登陆 Skype 桌面端和移动端。目前 Windows 版最新版本为 8.68.0.96，此外 UWP 版 Skype 也可以在微软应用商店进行下载。

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关键词：Skype

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