三星 Galaxy A52 亮相海外电商：骁龙 720G，售价约 2100 元

IT之家3月14日消息 三星 Galaxy A52 手机尚未发布，但具体参数等信息已经多次遭到曝光。据外媒 GSMArena 消息，这款手机近日亮相肯尼亚的一家电商平台，展现了详细的参数和价格信息。

三星 Galaxy A52 将搭载高通骁龙 720G 处理器，不支持 5G 信号。手机采用 6.5 英寸 IPS 全面屏，搭载安卓 11 One UI 3.0 系统，而不是最新的 3.1 版。这款手机的存储配置为常见的 6GB+128GB 起，支持 microSD 卡扩展。

这款手机配备 48MP 主摄像头，还具备 1200 万像素超广角镜头、500 万像素微距镜头以及 500 万像素景深镜头，前置摄像头也达到了 3200 万像素。此外，手机采用侧面指纹识别方式，快充以及电池容量未知。

IT之家了解到，三星 Galaxy A52 5G 手机近日也得到曝光。这款手机将配备 6.5 英寸 AMOLED 屏幕，刷新率有望达到 120Hz。手机将采用高通骁龙 750G 芯片，支持 5G 网络，摄像头也将升级至 6400 万像素，内存容量 8GB 起。

根据此前爆料消息，A52 5G 手机将配备 4500mAh 电池，支持 25W 快充，售价约合 2839 元人民币起。