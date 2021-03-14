国外玩家晒 RTX 3090 水冷矿机：满载温度低于 50℃

IT之家3月14日消息 据外媒 wccftech 消息，一名国外玩家 I_Leak_VN 近日晒出了自制的矿机，使用了 10 块华硕 RTX 3090 显卡组成，全部采用水冷散热。

英伟达 RTX 3090 是目前挖矿效果最好的显卡之一，特别适用于 ETH（以太坊）的挖矿。这款显卡具备 10496 个流处理器，配备 24GB GDDR6X 显存，满载功耗超过 400W。这名玩家为全部的显卡安装了定制的分体式水冷散热器，可以看出水冷排采用的风扇为 TT 新款 14cm 直径钢影风扇。

电源方面，使用了三个 Super Flower Leadex Titanium 1600W 电源，总功率可达 4800W。由于矿机仅依赖显卡便可以正常运作，对 CPU 的要求不高，因此图中可以看出这名玩家仅仅使用了英特尔原配散热器，配备微星 MSI B360-F PRO 挖矿专用主板。

从截图可以看出，这台矿机满载时 10 块 RTX 3090 显卡的温度均低于 50℃，最低温度为 41℃。

IT之家了解到，一名越南玩家也展示了全油冷散热矿机。他使用了 8 块华硕 ROG 系列 RTX 显卡，但具体型号未知。这名玩家将除了电源外的整个矿机浸入矿物油中，保证了绝缘性能。此种方式尽管比较罕见，但是也能够提供充足的散热能力。