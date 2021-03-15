Steam 上周销量排行：《Valheim：英灵神殿》六连冠，微软《极限竞速：地平线 4》火爆

IT之家3月15日消息 今日，Valve 公布了 Steam 游戏平台上周（3 月 8 日至 3 月 14 日）销量排行榜单。《Valheim：英灵神殿》六连冠，微软《极限竞速：地平线 4》收获两席。
《Valheim：英灵神殿》是一款多人合作开放世界生存游戏，于 2 月 2 日在 Steam 发售。自发布以来，《Valheim：英灵神殿》已连续六周登顶 Steam 游戏平台每周销量排行榜单。
IT之家了解到，微软《极限竞速：地平线 4》则于 3 月上旬登陆 Steam 平台，这也是《极限竞速》系列游戏首次在 Steam 上发售。
《极限竞速：地平线 4》是目前全球最火热的赛车游戏之一，该游戏于 2018 年发售，登陆 Xbox 主机和 Win10 商店，以英国为背景，主打四季变化的开放世界赛车。目前，开发工作室 Playground Games 已为《极限竞速：地平线 4》添加了许多扩展和大逃杀模式。
Steam 上周销量排行榜：
《英灵神殿》
《极限竞速：地平线 4》标准版
《循环勇者》
Valve Index VR 套件
《极限竞速：地平线 4》终极版
《鬼谷八荒》
《反恐精英：全球攻势》狂牙大行动
《中土世界：战争之影》终极选定版
《要塞：群雄割据》
《地铁离乡》黄金版