首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 上周销量排行：《Valheim：英灵神殿》六连冠，微软《极限竞速：地平线 4》火爆

2021/3/15 7:46:39 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家3月15日消息 今日，Valve 公布了 Steam 游戏平台上周（3 月 8 日至 3 月 14 日）销量排行榜单。《Valheim：英灵神殿》六连冠，微软《极限竞速：地平线 4》收获两席。

《Valheim：英灵神殿》是一款多人合作开放世界生存游戏，于 2 月 2 日在 Steam 发售。自发布以来，《Valheim：英灵神殿》已连续六周登顶 Steam 游戏平台每周销量排行榜单。

IT之家了解到，微软《极限竞速：地平线 4》则于 3 月上旬登陆 Steam 平台，这也是《极限竞速》系列游戏首次在 Steam 上发售。

《极限竞速：地平线 4》是目前全球最火热的赛车游戏之一，该游戏于 2018 年发售，登陆 Xbox 主机和 Win10 商店，以英国为背景，主打四季变化的开放世界赛车。目前，开发工作室 Playground Games 已为《极限竞速：地平线 4》添加了许多扩展和大逃杀模式。

Steam 上周销量排行榜：

  • 《英灵神殿》

  • 《极限竞速：地平线 4》标准版

  • 《循环勇者》

  • Valve Index VR 套件

  • 《极限竞速：地平线 4》终极版

  • 《鬼谷八荒》

  • 《反恐精英：全球攻势》狂牙大行动

  • 《中土世界：战争之影》终极选定版

  • 《要塞：群雄割据》

  • 《地铁离乡》黄金版

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Steam

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用