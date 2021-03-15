Steam 上周销量排行：《Valheim：英灵神殿》六连冠，微软《极限竞速：地平线 4》火爆

IT之家3月15日消息 今日，Valve 公布了 Steam 游戏平台上周（3 月 8 日至 3 月 14 日）销量排行榜单。《Valheim：英灵神殿》六连冠，微软《极限竞速：地平线 4》收获两席。

《Valheim：英灵神殿》是一款多人合作开放世界生存游戏，于 2 月 2 日在 Steam 发售。自发布以来，《Valheim：英灵神殿》已连续六周登顶 Steam 游戏平台每周销量排行榜单。

IT之家了解到，微软《极限竞速：地平线 4》则于 3 月上旬登陆 Steam 平台，这也是《极限竞速》系列游戏首次在 Steam 上发售。

《极限竞速：地平线 4》是目前全球最火热的赛车游戏之一，该游戏于 2018 年发售，登陆 Xbox 主机和 Win10 商店，以英国为背景，主打四季变化的开放世界赛车。目前，开发工作室 Playground Games 已为《极限竞速：地平线 4》添加了许多扩展和大逃杀模式。

Steam 上周销量排行榜：