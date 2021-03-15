App 半夜扣钱自动续费，世纪佳缘回应：用户存 “误操作”可能

IT之家 3 月 15 日消息 据齐鲁壹点报道，近期多名消费者称被世纪佳缘 “自动续费”。用户参与 0.1 元成为体验会员的活动，却在深夜被自动扣费 98 元，成为了世纪佳缘的年费会员。

有网友表示，在某视频 App 上刷到 0.1 元成为世纪佳缘体验会员的活动链接，在支付后的第三天夜里，收到了自动扣费 98 元的提示。

据黑猫投诉显示，2 月中旬到 3 月初，涉及世纪佳缘 98 元会员费退费的投诉已经超百条。且都是在点击过 0.1 元活动链接后的三天内，在深夜 1：30 分到 2：30 分前后被自动扣费 98 元。

IT之家了解到，在活动支付页面，“免费开通”的选项非常明显。而有关活动到期后自动成为 98 元年费会员，以及取消续订的方式等温馨提示，如若不仔细看，则很难发现。

对此，该工作人员称，很多用户可能不会注意观看或者了解相应的内容，存在一定 “误操作”的可能，后续出现了投诉退费的情况。我们安排了专门的团队处理相应问题，核对用户信息无误后，会在 1-3 个工作日内退款给用户。

此外，对于投诉者投诉多日后依然没有得到退款，该工作人员回应称，客服人员还要处理其他的服务，会督促他们加快效率。

对于此类现象，律师胡帅帅表示，根据《民法典》第四百九十六条第一款的规定，App 中试用期结束后自动续费等类似条款，应视为格式条款，也就是霸王条款。

经营者在使用上述条款时，依法应当并采取合理的方式（如采用加粗字体、醒目的字体颜色、下划线、弹窗等）提示消费者注意，并应按照消费者的要求，对该条款予以说明。

如果经营者未履行相应提示或者说明义务，即可视为双方并未对 “自动续费”事项进行约定。