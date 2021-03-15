Ubuntu 配套 Python 发现执行任意代码漏洞，需要尽快升级

Ubuntu 是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统。它是一个开放源代码的自由软件，提供了一个健壮、功能丰富的计算环境，既适合家庭使用又适用于商业环境。Ubuntu 为全球数百个公司提供商业支持。

3 月 12 日，Ubuntu 发布了安全更新 , 修复了配套 Python 发现的执行任意代码 , 拒绝服务等重要漏洞。以下是漏洞详情：

漏洞详情

来源 : https://ubuntu.com/security/notices/USN-4754-3

1.CVE-2020-27619，CVE-2021-3177 CVSS 评分：9.8

Python 错误地处理了某些输入。攻击者可能会利用此问题执行任意代码或导致拒绝服务。

2.CVE-2019-20907 CVSS 评分：7.5

Python 错误地处理了某些 TAR 档案。攻击者可能会利用此问题导致拒绝服务。

3.CVE-2019-17514 CVSS 评分：7.5

2016 年之前的 Python 2 和 3 文档中的 library / glob.html 可能会误导有关是否发生排序的信息。

4.CVE-2020-8492 CVSS 评分：6.5

由于 urllib.request.AbstractBasicAuthHandler 灾难性的回溯，Python 允许 HTTP 服务器对客户端进行正则表达式拒绝服务（ReDoS）攻击

受影响产品和版本

配套 Python 2.7,Python 3.7,Python 3.8 的 Ubuntu 20.04 LTS 与 Ubuntu 18.04 LTS 都会受到影响 .

解决方案

可以通过将系统更新为以下软件包版本来解决此问题：

Ubuntu 20.04:

python2.7-minimal - 2.7.18-1〜20.04.1

python2.7 - 2.7.18-1〜20.04.1

Ubuntu 18.04:

python3.8-minimal - 3.8.0-3〜18.04.1

python3.7 - 3.7.5-2〜18.04.4

python3.8 - 3.8.0-3〜18.04.1

python3.7-minimal - 3.7.5-2〜18.04.4

查看更多漏洞信息 以及升级请访问官网：

https://ubuntu.com/security/cve