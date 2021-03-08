统信软件：2020 年 UOS 系统已累计装机超 100 万套

IT之家 3 月 8 日消息 2019 年，中国两家长期从事操作系统研发的核心企业——武汉诚迈以及武汉深之度整合成立统信软件。截至 2020 年底，统信软件先后发布统信 UOS 社区版、行业版等六个版本，积累超 100 万开源社区用户。

据中新网报道，统信软件总经理刘闻欢在接受媒体采访时表示，为了打磨统信 UOS 的使用体验，统信团队完成了近 2 万次适配工作。2020 年，统信 UOS 系统已累计装机超 100 万套，经过长时间的迭代与优化，统信 UOS 操作系统在日常办公领域，已经从可用、够用，进化为好用。

IT之家获悉，今年 1 月 14 日，中央政府采购网发布中央国家机关 2020-2021 年 Linux 操作系统协议供货采购项目成交公告，统信桌面操作系统 V20 和统信服务器操作系统 V20 产品成功入围。

为了更进一步完善操作系统生态，统信联合包括华为、龙芯等在内的数百家上下游企业共同打造生态联盟，统信软件董事长王继平表示，统信在 2022 年之前的首要任务就是构建系统生态，打造出中国成熟的操作系统，给世界更好的选择。

去年 12 月，统信软件成功完成 A 轮 11 亿元人民币融资，本轮投资机构是以亦庄国投领投，其他多家顶级投资机构共同完成对统信的投资。