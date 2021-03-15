市场监管总局：新能源汽车保有量 492 万辆，要建立缺陷调查工作机制

IT之家3月15日消息 国家市场监督管理总局今日发布了《关于 2020 年全国汽车和消费品召回情况的通告》，通告表示，2020 年，我国汽车总产销量分别为 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，比上年分别下降 2.0% 和 1.9%。截至 2020 年年底，全国汽车保有量 2.8 亿辆，其中新能源汽车保有量 492 万辆，占汽车总量的 1.8%，比上年增长 29.2%，呈持续高速增长趋势。新能源汽车缺陷线索报告 1173 例，反映动力电池、电机、电控系统问题占新能源汽车缺陷线索的 49.4%。

汽车召回情况：

2020 年，我国共实施汽车召回 199 次，涉及车辆 678.2 万辆，召回次数比上年减少 10.8%，召回数量增加 3.9%（见图 1）。新能源汽车召回 45 次，涉及车辆 35.7 万辆，占全年召回总数量的 5.3%，其中因三电系统缺陷召回 11.2 万辆，占新能源汽车召回总数量的 31.3%。广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司因燃油泵制造问题，于 5 月和 12 月先后两次召回多个车型共计 186.3 万辆，成为 2020 年因同一类型缺陷召回数量最多的事件。

▲ 2004—2020 年汽车产品召回的次数与数量

从涉及总成看，发动机、制动系是主要缺陷产生部件，占总召回数量的 80.6%。因发动机相关缺陷召回 58 次，涉及车辆 440.4 万辆；因制动系相关缺陷召回 17 次，涉及车辆 106.8 万辆；因电气设备缺陷召回 38 次，涉及车辆 41.9 万辆；因气囊和安全带缺陷召回 24 次，涉及车辆 32.6 万辆。

▲ 2020 年缺陷涉及总成召回数量分布

从缺陷原因看，因制造原因召回 137 次，涉及车辆 420.8 万辆；设计原因召回 62 次，涉及车辆 257.4 万辆。

▲ 2020 年汽车产品缺陷原因分类召回数量及占比

从缺陷类型看，因标准符合性问题召回 21 次，涉及车辆 81.7 万辆，占全年召回总数量的 12.1%，达到历史较高水平，应当引起生产企业关注。因不合理危险问题引发的召回共 178 次，涉及车辆 596.5 万辆，仍是引发召回的主要原因。

IT之家了解到，市场监督总局还表示 2021 年，总局将持续完善缺陷汽车和消费品召回管理，加强对新兴行业和领域生产企业的引导和监督，推动我国产品安全水平不断提升。针对新产品、新技术创新召回监管方式。建立运行数据驱动的新能源汽车缺陷调查工作机制，推进智能汽车 OTA 大数据平台建设，探索建立智能车辆安全自我评估和事故报告制度，适时启动沙盒监管。针对智能家居、网联终端产品、消费型无人机、服务型机器人等产品，形成线上线下联动的消费品缺陷调查工作模式。