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一代女总裁去向落下：德州仪器原副总裁胡煜华加入汇顶科技担任公司总裁

2021/3/15 17:44:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 15 日消息 今年 2 月 23 日消息 ，德州仪器（TI）正式官宣任命姜寒先生担任公司副总裁兼中国区总裁，并透露前任高管胡煜华将会离开德州仪器并将接受一个新的职业机会，不过具体去向并未公开。

IT之家了解到，汇顶科技今日发布公告称，为满足公司发展的需要，经公司首席执行官提名、董事会提名委员会资格审核，于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任胡煜华女士为公司总裁的议案》。

据悉，董事会同意聘任胡煜华女士为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事长兼首席执行官张帆先生汇报，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

据公开资料，汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，目前主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。

据官方介绍，汇顶科技的产品和解决方案已经广泛应用于华为、OPPO、vivo、小米、Samsung、Google、Amazon、Dell、HP、LG、一加、Nokia、ASUS 等国际国内知名品牌，服务全球数亿人群，是安卓阵营应用最广的生物识别解决方案提供商

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关键词：汇顶科技

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