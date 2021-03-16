Clubhouse 任命首位营销负责人，新项目将向用户支付内容创作费用

北京时间 3 月 16 日早间消息，据报道，Clubhouse 任命了公司首位营销主管，这名高管名叫玛雅 · 沃特森（Maya Watson），此前供职于 Netflix。此外，Clubhouse 还成立了一个加速器项目，该项目将向用户支付内容创作费用。

周日，该公司联合创始人在电话会议上宣布了这一消息，这表明 Clubhouse 打算通过其他社交平台，以及与埃隆 · 马斯克（Elon Musk）等名人进行会谈，从而提升自己的知名度，此前马斯克已经在其平台上发表过演讲。在加入 Clubhouse 之前，沃特森在 Netflix 负责社交媒体编辑策略。在此之前，他曾在普拉 · 温弗瑞（Oprah Winfrey）的电视制作公司担任营销主管。

Clubhouse 的加速器项目，将向 20 名申请的用户支付 5000 美元，为期三个月，让他们在应用中主持对话，并为他们配备苹果的 AirPods 和独立麦克风等装备。此外，该平台还将对参与此计划的用户与潜在的嘉宾进行配对。

虽然 Clubhouse 成立仅仅一年时间，但是其模式已经被其他企业所模仿，例如 Twitter、Facebook 和其他一些初创企业。目前该应用尚未完全开放注册，只有持有邀请码的用户才能注册，当前该应用拥有超过 1000 万用户。此外该应用当前仅支持 iPhone。该公司尚未实现盈利，但是计划推出付费功能，包括让用户支付消费和销售虚拟门票等。