AMD 抢先发布 7nm 服务器芯片 “米兰” ，想抢英特尔更多份额

3 月 16 日，当地时间周一 AMD 发布名为 “米兰”（Milan）的服务器芯片，旨在从竞争对手英特尔手中夺取更多的市场份额。

AMD 表示，公司最新发布的 “米兰”服务器芯片比目前最好的数据中心芯片处理速度更快。据悉，AMD 完成该芯片的设计，并委托台积电采用 7 纳米芯片制造工艺来实现量产。

目前 AMD 采用与第三方芯片制造商合作的方式量产。而英特尔采用的是自行制造芯片的不同战略，但最近一代芯片制造技术的延迟令其备受困扰。相比而言，“米兰”芯片及其前辈的表现都超过了英特尔芯片，帮助 AMD 抢到了更多市场份额，并赢得了 Alphabet 旗下谷歌等客户的青睐。

不过英特尔即将反击。分析师预计，英特尔将在未来几周推出最新的 “冰湖”（Ice Lake）服务器芯片，这将是首款采用英特尔 10 纳米制造工艺量产的服务器芯片。英特尔 10 纳米制造工艺所生产芯片的性能相当于 7 纳米制造工艺的 “米兰”芯片。

无论这两款芯片的速度如何，但 AMD 仍有望拥有一些优势，比如每个芯片上的计算内核数更多，这使得芯片可以同时处理更多的软件应用程序。

AMD 服务器业务部门高级副总裁兼总经理丹 · 麦克纳马拉（Dan McNamara）表示，如果公司继续将客户反馈整合到新一代芯片中，就能保住领先地位。

他在新闻发布会上表示，“我们现在正在研发的是第三代芯片，我们相信这是一款非常有价值的产品，在数据中心芯片领域处于领先地位。如果我们保持这样的执行节奏不变，就能够继续保持竞争力。”