英特尔：连续十年获评 “全球最具道德企业”

IT之家 3 月 15 日消息 根据英特尔官方的消息，近日，英特尔再次入选 2021 年度 Ethisphere “全球最具道德企业”（World’s Most Ethical Companies）榜单，这也是英特尔连续第十年入选该榜单。

英特尔表示，英特尔长期以来致力于将企业社会责任融入公司运营。过去的一年是英特尔实现 2020 企业社会责任目标的重要里程碑，在减少温室气体排放、增加可再生能源利用、减少用水、提前两年实现员工多元化目标、提高源于多元化供应商的年采购量以及鼓励员工继续支持当地社区等方面均取得了长足进展。

在全球性肺炎疫情期间，英特尔改善安全流程，投入超过 1 亿美元的额外福利支持员工，并在遵守政府相关规定的前提下，支持保障运营。英特尔推出 “科技抗疫”计划，多管齐下应对疫情，包括投入 6,000 多万美元用于加速病患护理技术的获取，加快科学研究，支持学生在线学习，为所在社区的人们提供帮助等。此外，英特尔还为新冠肺炎研究人员开通了英特尔知识产权库的访问权限，加入了 XPRIZE 抗疫联盟，以加快研究针对新冠肺炎和未来流行病的解决方案。

IT之家了解到，“全球最具道德企业”旨在表彰那些对商业道德实践作出承诺，同时还能实现长期且可持续盈利的公司。Ethisphere 所公布的 2021 年榜单共包含来自 22 个国家、47 个不同产业的 135 家企业。