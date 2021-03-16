分析师警告：Netflix 若禁止密码分享，用户流失率可能会提高

北京时间 3 月 16 日上午消息，据报道，Netflix 正在测试新功能，它的目标很明确，限制用户分享账户密码，迫使非付费观众订阅。Netflix 新闻发言人宣称：“此设计的目的旨在确保用户使用 Netflix 账户时已经获得授权。”

曾经看好 Netflix 的华尔街正在思考：“到底有多少人会成为付费用户呢？”一些分析师信心十足，他们认为在《布里奇顿子》、《后翼弃兵》的引诱下，用户会乖乖掏钱，但不确定性仍然存在，毕竟 Netflix 的竞争对手虎视眈眈，正在争抢用户。

当大流行消退，Netflix 的增速将会放慢，投资者已经用脚投票。Benchmark Co. 公司的马修 · 哈里根（Matthew Harrigan）指出，民众正在接种新冠疫苗，全球消费者将会离开沙发，封杀密码共享将会伤害 Netflix 的议价能力。

上周，Needham 大声疾呼，宣称用户流失是 2021 年 Netflix 面临的最大挑战。BMO Capital Markets 乐观一些，它认为封杀密码分享可以增加订阅用户数。彭博智库（Bloomberg Intelligence）则认为此举可以让营收增长 10%，但风险并非没有，用户可能会疏远、流失。

当底有多少人与外人（家庭之外的人）分享账户？比例是多少？这些问题值得关注。彭博智库认为，在美国 Netflix 有 7400 万用户，当中约 29-30% 分享账户，而 Magid 公司则估计比例约为三分之一。