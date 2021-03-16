复兴号高铁座位提示灯上热搜，中国铁路科普红绿黄灯 “占座预警”

IT之家 3 月 16 日消息 #复兴号高铁座位提示灯#昨日登上微博热搜，阅读量突破 6000 万。那么这些小灯灯到底干什么用的？中国铁路今天带来了相关科普解答。

在复兴号车厢行李架下方可以看到圆点状的指示灯，分别对应着座位号。

IT之家获悉，这些指示灯代表着座位的使用情况，可通过颜色进行识别：

红色代表该席位当前站有旅客（已售）；

绿色代表该席位当前站没有旅客，下一站也没有旅客（未售）；

黄色代表该席位当前站没有旅客，但下一站会有（预售）。

由中国铁道科学研究院集团有限公司提供技术支持的座显系统可以帮助列车乘务人员对旅客进行有效的组织与管理，方便检票。座显系统自 2017 年 6 月上线以来，已成为复兴号的标准配置，也是复兴号列车智能化的体现之一。

座位信息是如何传到复兴号上的？

列车信息是通过车载 PIS 系统（旅客信息系统）进行设定的，该信息与车身内外显示一致。复兴号出发前，PIS 信息通过座显控制器传给车载座显接入点，座显接入点通过无线网络向站车无线交互系统请求客票基础数据。

座显系统可连接铁路客票系统，实时动态获取列车沿途各站客票数据，并将实时客票信息通过列车席位的状态指示灯进行显示。

列车驶过经停站后如何更新显示？

车载 PIS 系统根据列车地理位置信息自动定位车站，通过座显控制器将车站信息传给座显接入点，进而引起列车席位信息状态的更新。当列车抵达终到站，准备执行下一车次时，只需要列车乘务人员手动切换 PIS 信息即可。

想坐在靠窗的位置看风景怎么办

在中国铁路 12306 App上购买火车票时，可以选择“自主选座”。

旅客通过 12306 网站或 12306 手机客户端购票时，可以根据系统提供的座位示意图选择座位。如上图所示，当你点击 “选座服务”后，页面下方出现两排座位，可自主选择座位组合方式，点击 “确认”后 “提交订单”。当剩余座位无法满足旅客需求时，系统将自动进行配座。