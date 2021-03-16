摩托罗拉已向 Moto G8 和 G8 Power 推送 Android 11 更新，率先向哥伦比亚用户推出

IT之家 3 月 16 日消息 据外媒 AndroidPolice 报道，摩托罗拉已经开始向 Moto G8 和 Moto G8 Power 推送 Android 11 系统。

摩托罗拉曾经被认为是进行 Android 系统更新最迅速的手机厂商之一。但近几年，摩托罗拉在系统更新方面一直饱受诟病，其大部分机型在生命周期内只能得到两次系统更新。去年 12 月，摩托罗拉宣布其 21 款手机将进行 Android 11 的更新，不过在此后的三个月里，只更新了其中一款手机。

现在，摩托罗拉已经开始向 Moto G8 和 Moto G8 Power 推送 Android 11 系统更新，该更新已率先向哥伦比亚用户推出。更新内部版本号为 RPE31.Q4U-47-35，除了系统升级，还带来了 2 月份的 Android 安全补丁。不过，目前还不清楚该更新何时会面向全球用户推出。

IT之家了解到，摩托罗拉于去年 3 月发布 Moto G8，Moto G8 Power 于去年 2 月发布，此后两部手机一直运行 Android 10 系统。对用户而言，该次更新是这两款手机发布以来的唯一一次重大系统升级。此前，摩托罗拉承诺会为 Moto Edge + 升级 Android 12，但尚未说明详细计划。