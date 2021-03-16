增强语音和对话交互功能，宝马发布全新车机系统 iDrive 8

IT之家 3 月 16 日消息 昨日宝马（BMW）发布发表新一代的车机系统 iDrive 8 ，并预告将率先在两款电动车 iX 和 i4 上搭载。

宝马全新的两款电动车 i4 和 iX，不仅采用全新的底盘架构和设计语言，连车机系统都会搭载最新版 iDrive 8，宝马称其为数字化的智慧驾驶伙伴。

根据宝马说法，新的 iDrive 8 相较于旧款是全方位的进化，包括新一代的显示、操控、软件和互联网连接，还有宝马特别强调的数据处理能力。电动车 iX 将会是第一款采用 iDrive 8 的车型，接着是即将推出的电动车 i4，之后会逐渐扩大到全车系。

iDrive 8 特别着重于语音控制，企图打造以对话为基础的互动界面，而肩负这个重大使命的就是宝马智慧个人助理，它能够依据车主的日常习惯和车内外状况，自动做出调整，肉眼可见的变化就是车内的氛围灯，在用户打开车门的那一刻，就让用户感受到不凡的气势。

iDrive 8 的最亮眼配件就是驾驶舱正中央的曲面触控萤幕，它包含了 12.3 寸的数位仪表板和 14.9 寸的中央显示器，中控台尺寸气势恢宏。

在各种资讯爆炸的新驾驶时代，宝马设计了一套信息过滤系统，只让与行车相关的讯息能够及时传递给车主，这也印证了宝马以驾驶为本的设计理念。

因为全力打磨语音控制和触控界面，宝马将实体按钮足足减少了一半之多，中央触控萤幕的界面也力求精简，宝马反复强调的智慧助理，也将能够以更自然的对话形式帮助车主处理各种大小事务，BMW 认为这样可以让人车之间的互动更加自然，未来也能通过软件更新，让车机系统学会更多沟通方式。

IT之家了解到，除了人机互动方面，其他功能上也有一些长进，新的导航功能整合了宝马云端地图，并加入了自主学习功能，车辆可以学习车主的习惯和偏好的路线，调整自动导航的路径。另外也配合了电量估算和充电站地图，提供了充电提醒，与快速指引车主前往充电站的功能。

宝马 iDrive 8 还提供了远端更新、UWB 数位钥匙以及未来更多第三方 App 整合的功能，虽然官方宣称的功能还有待实测验证，但在汽车电动化和自动化之后，用户对车辆的性能、操控的重要性将会逐渐下降，取而代之的是对车内体验更加重视，从宝马 iDrive 到奔驰 MBUX，未来车辆会越来越聪明，也越来越贴心。