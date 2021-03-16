巧用计划任务：为 Win10 添加定时备份重要文件功能

前言

由于最近在准备毕业设计，文件需要经常备份，为了防止误操作导致文件错误或消失。因此我在群里咨询了IT之家家友一些关于文件备份的工具（如下图）。



虽然我用了很多年某云，但是某云的文件备份的功能真的是第一次使用，在使用过程中发现了一些问题：

1． 需要开机自启；

2． 备份过程中程序必须全程在后台；

3． 打开的文件不能备份（如下图）。

我认为我需要的是那种能定时备份到其它硬盘，不用一直放在后台，并且能够按照下图目录形式进行备份。

最后发现 “任务计划程序”可能是个更好的选择，特在IT之家做此分享。

实现方法

1. 快捷键按 Win+R 打开运行输入 taskschd.msc 打开 “任务计划程序”，创建一个基本任务。

2. 名称可以自己任意填，例如可以填入“文件夹文件备份”，描述可不填。

3. 设置任务触发器，这里我们需要在 “每天” 启动该任务。选择完成后点击 “下一步” 按钮。

4. 设置每天自动备份的具体时间，这个时间可以是开始使用电脑的时间，例如：我是每天上午 8 点半开始，设置完成后点击 “下一步” 按钮。

5. 选择操作。选择 “希望该任务执行什么操作” 下的 “启动程序” 选项，然后点击 “下一步” 按钮。

6. 设置要启动的程序，按照下图的输入框填写：

程序或脚本：

C:\Windows\System32\cmd.exe

添加参数：

/c " Xcopy "你需要备份的文件夹位置" "备份文件夹的位置\�te:~5,2%月�te:~8,2%日\%time:~0,2%时%time:~3,2%分%time:~6,2%秒" /i /e /h /r /y "

例如：我要把 D:\Common\Desktop\PWX_GP 文件夹内的文件备份到 D:\PWX_GPBackup 里。

即，我需要备份的文件夹位置： D:\Common\Desktop\PWX_GP

备份文件夹的位置： D:\PWX_GPBackup

则我的添加参数填入：

/c " Xcopy "D:\Common\Desktop\PWX_GP" "D:\PWX_GPBackup\�te:~5,2%月�te:~8,2%日\%time:~0,2%时%time:~3,2%分%time:~6,2%秒" /i /e /h /r /y "

填好后点击 “下一步”，然后点击完成按钮，保存任务计划。

7. 双击创建好的 “文件夹文件备份”任务计划，可参照下图进行设置。其中，下图 1 中 “安全选项”>“用户账户” 的设置跳转第 8 步进行设置。

7.1. 任务重复时间间隔，即每过多长时间备份一次，可按照自己的需要设置。

8. 运行任务用户账户设置方法：

8.1. 点击更改用户或组。

8.2. 点击“高级”。

8.3 点击 “立即查找”> 在搜索结果中选择的 “SYSTEM”，然后点击确定即可。

最后

完成上面全部操作后，右击您创建的任务计划选择运行，测试一下能否备份到您设置的文件。

备份文件夹目录会按照下图目录进行定期备份。