腾讯去年投了 163 家创业公司，狂砸 120 多亿美元超阿里巴巴

北京时间 3 月 16 日消息，据《日经亚洲》报道，腾讯控股公司去年对创业公司的投资超过了阿里巴巴集团。2020 年，腾讯总计拿出逾 120 亿美元入股各个行业的创业公司。

在一套激进但精心设计的增长策略的指引下，腾讯成为了去年中国非金融公司中对创业公司投资最多的公司。腾讯通过资本纽带巩固松散的伙伴关系，推动了这套策略的发展。不过，中国监管部门正采取措施加强对科技巨头的监控，可能会考验这套策略的可行性。

研究公司IT桔子的数据显示，腾讯在本世纪前十年的后期开始认真投资创业公司，到 2020 年 2 月底时已经入股了 880 家公司。短视频应用快手今年 2 月在香港上市，但是海内外的投资基金一致认为，最大的赢家是腾讯。自 2017 年以来，腾讯多次增持快手股份，总投资约为 28 亿美元。随着快手股价在 IPO 当日飙升，腾讯的账面利润超过 184 亿美元。

2020 年，腾讯投资了 163 家创业公司，较 2019 年增长 40%，总投资超 1.3 万亿日元 (约合 120 亿美元)，这其中不包含未披露金额的投资案例。腾讯的投资策略已经严重向娱乐、游戏行业倾斜，在这两个领域已经分别入股了 183 家、142 家创业公司。

腾讯的财务报告显示，截至 2020 年 9 月底，腾讯持有的上市创业公司 (不包含其子公司)股份价值已增长至 8907 亿元人民币 (约合 1370 亿美元)，五年内飙升了 12 倍。