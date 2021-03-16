智能手机业务停滞不前，富士康押注电动汽车业务

北京时间 3 月 16 日晚间消息，据报道，富士康今年将决定在墨西哥还是美国威斯康星州建设其第一家电动汽车工厂。

当前，许多科技公司都希望进军电动汽车市场，包括富士康的最大客户苹果公司。而富士康此举，也是在押注电动汽车业务。

富士康董事长刘扬伟今日在台北的一场吹风会上表示，富士康已经在墨西哥和美国威斯康星州开展业务，在这里建厂，可以利用现有的基础设施。刘扬伟还表示，熟练劳动力和工程人才的可用性和成本，将是决定因素之一。

希望为苹果公司造车

对于生产电动汽车业务，富士康希望能复制其在智能手机市场的成功。随着苹果公司造车计划的公开，富士康也在强化其汽车生产能力，希望将来能为苹果生产汽车。

刘扬伟称：“在该领域，富士康还是新手。但我们将强化相关能力，这样我们的潜在客户就会感到舒适，并让我们生产产品。”

刘扬伟还表示，富士康正在努力敲定与菲亚特克莱斯勒汽车公司（Fiat Chrysler Automobiles）的合资协议。他拒绝透露苹果的情况，只是称被广泛报道的汽车项目（与苹果合作造车）是 “谣言”。

刘扬伟还重申了富士康在电动汽车市场占有率为 10% 的目标。他说：“富士康的目标是到 2025 年，使基于 MIH 平台打造的电动汽车占全球电动汽车的 10%，这一目标没有改变。”MIH 平台是由富士康与裕隆汽车合作打造的，是一个硬件和软件集成平台，用于开发电动汽车，该平台可适配掀背车、MPV、轿车、SUV 等多种车型。

去年 10 月，富士康推出了其有史以来第一款电动汽车底盘和一个软件平台，旨在帮助汽车制造商更快地将车型推向市场。上个月，刘扬伟表示，基于富士康平台的两款轻型车将于今年第四季度亮相。此外，富士康还计划在大约同一时间帮助推出一款电动公交车。

智能手机业务停滞不前

随着智能手机增长停滞，富士康正转向汽车领域。根据台湾地区研究公司 TrendForce 的数据，富士康的核心业务 “移动设备的全球产量”，从 2018 年开始连续三年下滑；尽管新冠肺炎疫情后市场需求开始复苏，移动设备的全球产量今年将出现反弹。

相比之下，电动汽车行业发展迅速。调研公司 IHS Markit 今年 1 月曾表示，2020 年全球电动汽车销量约为 250 万辆，而今年将增长约 70%。该研究公司在去年 12 月曾预计，2025 年全球电动汽车销量将超过 1220 万辆，复合年增长率接近 52%。

今年 1 月，富士康与中国电动汽车初创企业拜腾汽车签署了一项制造协议，目标是在 2022 年第一季度开始批量生产 “M-Byte”汽车。一周后，富士康又与浙江吉利集团合作，为全球汽车企业提供生产和咨询服务。

上个月，富士康宣布与菲斯克公司（Fisker）合作开发一款电动汽车。这款汽车将由富士康制造，目标市场包括北美、欧洲、中国和印度，并以 “菲斯克”（Fisker）品牌销售。生产将于 2023 年第四季度开始。