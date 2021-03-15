起亚首款纯电动汽车 EV6 官图公布：月底全球首发，百公里加速三秒

IT之家3月15日消息 起亚品牌首款纯电动汽车 “起亚 EV6”在 3 月 8 日官宣将于本月发布，今日再次公布了最新的官方照。该车由韩国南阳、德国法兰克福和美国 Irvine 设计中心合作设计，预计将于本月底全球首发。

IT之家了解到，起亚 EV6 跟现代品牌的现代 IONIQ 5 一样，都是基于电动全球模块化平台 E-GMP 的纯电动车型。

据悉，起亚今后的纯电动汽车都会采用 EV + 数字的方式命名，数字代表车型的类别，6 为中型跨界车。按照起亚品牌定位的惯例来看，起亚 EV6 将会比同平台的现代 IONIQ 5 更加注重运动和时尚感，例如使用了全新的两辐式方向盘、新式大尺寸五辐式旋风轮圈和黑色轮眉设计、悬浮式车顶设计。

值得一提的是，起亚将这种全新的家族化设计称之为“Opposites United”（寓意“为自然大胆”“为理性而欢乐”“进步的力量”“生命的技术”宁静的张力”）设计理念，辨识度蛮高，外观也蛮讨喜。

目前，起亚 EV6 更多信息暂未公开，作为参考，同平台的现代 IONIQ 5 车长 4640 毫米，轴距 3000 毫米，电池容量 58/72.6 千瓦时，最大续航里程 600 公里。

根据此前外媒爆料信息，起亚 EV6 电池组与 IONIQ 5 相同，拥有 500 公里续航，双电机车型最大功率 230kW，WLTP 工况下最长续航 550km，具有 800V 超快充电功能（可在 4 分钟内补充 100 km 的续航里程，15 分钟可充至 80%），0-100 km/h 加速仅需 3 秒，车长 4640 毫米，轴距 3000 毫米，看起来比目前市面上的一些紧凑型 SUV 都要大一些。

外观方面没什么好说的，整体黑灰色混搭，取消了油车的中网进气格栅，虎啸式前脸成为过往，整车更加圆润精致且更显科技感；隐藏式的门把手；贯穿式尾灯；贯穿式的空调出风口；旋钮式的换挡机构；两个横置的连体屏幕。

此外，起亚汽车在这款新车型上使用了大量环保材料，包括用回收塑料、亚麻籽提取物制作的环保纳帕皮革座椅等。