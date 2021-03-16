迅雷 2020 年营收 1.87 亿美元：Q4 实现盈利 460 万美元

3 月 16 日消息，迅雷发布截至 2020 年 12 月 31 日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，2020 年迅雷全年总营收为 1.87 亿美元，同比增长 3%；Q4 总营收为 5030 万美元，环比增长 15%，同比略有下跌。迅雷在 Q4 迎来业绩拐点，净利润达 460 万美元，实现季度盈利性增长。

迅雷董事长兼首席执行官李金波表示：“2020 年我们以强劲的第四季度业绩收官，营收超过收入指引上限，并在第四季度实现盈利。通过聚焦核心竞争力，精细化运营策略的高效执行，公司在业务发展和财绩方面皆取得了重要成果。其中，第四季度收入环比上升 15.0%，净利润达 460 万美元。”

财报显示，在第四季度，迅雷云计算及其他互联网增值服务营收为 2590 万美元，环比上升 22.0%。互联网广告营收（主要来自移动端广告）380 万美元，环比上升 27.6%

迅雷第四季度会员业务营收为 2070 万美元，环比上升 5.5%，会员业务营收的小幅上涨，主要由于会员数的增长。截至 2020 年 12 月 31 日，迅雷会员用户数约为 383 万，相比上一季度增长 8 万。

迅雷预计，2021 年第一季度总营收介于 5300 万美元至 5600 万美元之间。