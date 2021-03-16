【IT之家评测室】好家伙，《原神》分分钟上 120fps：iQOO Neo5 体验

在发布 iQOO 7 数字旗舰之后，iQOO 品牌旗下的 Neo 产品线也迎来了更新，3 月 16 日晚间，iQOO Neo5 手机正式发布，和 iQOO 7 一样，即便是官方并未定性 “游戏手机”，但在游戏体验方面，iQOO Neo5 加入了不少新鲜的 “玩意”，比如凭借着 “独显” 芯片的优势，Neo5 实现了 “游戏帧率倍增”，一些原生只支持 60FPS 的游戏，在 Neo5 上可以实现 90FPS、120FPS 畅玩，游戏体验甚至比一些骁龙 888 旗舰还要好，话不多少，我们直接进入体验。

第一部分：游戏体验

作为一位使命召唤的忠实玩家，《使命召唤手游》开服后笔者就一直在玩这款手游，这款游戏对入门配置的要求不算高，不过如果你想要体验接近端游的画质和色彩，当开启游戏里的高清画质之后，一些配置不高的设备在游玩过程中就很容易出现卡顿掉帧的现象。另一方面，和《和平精英》相比，《使命召唤手游》属于开镜和快跑流，想要玩出好战绩，不仅仅需要玩家磨炼出单身多年的手速，也对设备的反应灵敏度也有着非常高的要求。可是也恰恰这么一款游戏，竟然最高仅仅支持 60fps，要知道，如今 120Hz 刷新率已经成为了旗舰机的标配，笔者每天玩《使命召唤手游》时就在想，如果哪台手机能率先支持 120Hz 的《使命召唤手游》，那我岂不是分分钟上战神？

还真没开玩笑，这台 iQOO Neo5，就替笔者完成了这个心愿。

在游戏魔盒中，选择 “游戏插帧”，即可选择提升游戏时的帧率，目前《使命召唤手游》最高支持 120fps，什么概念？比原生的 60fps 流畅了整整一倍。

在实际游戏体验中，笔者能明显的感受到游戏帧率的上升，需要说明一点，因为软件适配原因，在 PerDog 的测试中，软件测试所得帧率数据是实际显示帧率的 1/2，这里就不给大家展示帧率图了。

这就是 iQOO Neo5 所带来的 “游戏帧率倍增” 技术，以手机内部搭载的这枚独立显示芯片为基础，在游戏原生两帧画面之间增加 “过渡帧”，以实现更高帧率的游戏视觉体验。目前，该技术已经官方支持《崩坏 3》、《天谕》、《天涯明月刀》、《完美世界》、《第五人格》插帧至 90 帧和 120 帧，《和平精英》、《原神》、《使命召唤》也已适配。

需要说明一点，打开后，游戏画面不再从 GPU 直接发送到屏幕，而需要先经过一层 MEMC 芯片的处理，因此会产生一定的输入延迟，不过笔者在体验过程中，很难感受到延迟的存在。得益于屏幕本身提供的硬件级 300Hz 触控报点和和 1000Hz 瞬时触控采样率，可以抵消因 “游戏帧率倍增” 开启所带来的部分延迟。

无论如何，笔者更愿意选择 “游戏帧率倍增”，不仅仅是因为它能够实现帧率的提升，更重要的是在游戏时，它的功耗、温度反而会更低，即便是长时间高强度游戏，手机也很难因为功耗过大、温度过高导致的降频现象。

这一点，通过 PerDog 可以验证。

以《原神》为例，这款手机对性能有着极高的要求，游戏最高也仅仅支持 60fps。

在同一测试环境（最高亮度、最高画质），同一游戏场景下，IT之家首先测试了 “游戏帧率倍增” 开启后的《原神》，帧率选择为 120fps，游戏时间为 20 分钟。此时测得平均功耗为 2.57w 左右，CPU 核心温度为 62.8°C，耗电 12%。

具体如下：

随后，我们将 “游戏帧率倍增” 关闭，默认原生 60fp，游戏时间同样为 20 分钟。此时平均功耗为 2.7w，CPU 核心温度为 64.4°C，耗电 11%。

通过测温枪，我们也可以测得增帧前后的具体温度差异。

这足以说明，Neo5 在《原神》游戏增帧之后，功率会有一定程度的下降，温度同理。通过续航实测，初略统计 20 分钟的游戏中可节省 1-2% 左右的电量，一小时游戏则可以节省 3-5% 左右。

基于这枚独立显示芯片，iQOO Neo5 还额外实现了两个功能 —— 游戏动态稳帧和 All-HDR。

前者是通过利用独立显示芯片，分担手机 GPU 工作，在游戏场景中，GPU 只需渲染部分帧数的画面，把其余任务交予独立显示芯片承担，两者共同分担高负载任务，在高帧率游戏场景下，游戏的高帧率可以更稳定和持久，同时也更加节省功耗。

据官方测试，在 90fps、超清画质下的《崩坏 3》，开启该功能后功耗比原生的节省 45%。

All-HDR 则是将普通 SDR 显示的游戏画面升级为类似于 HDR 效果的高品质画质，体验上有点类似 iQOO 手机的鹰眼功能，在一些吃鸡游戏中，玩家可以更清楚的发现躲在草丛中的敌人，堪称物理外挂。

第二部分：性能跑分

核心配置方面，iQOO Neo5 搭载了 7nm 的骁龙 870 芯片和增强版 UFS 3.1 以及 “内存融合” 技术加持。

骁龙 870 大家已经非常熟悉了，这款芯片已经成为不少手机厂商通过骁龙 888 一起实现双旗舰战略的首选。据官方资料，骁龙 870 CPU 部分为 A77 架构高通 Kryo 585，拥有 “1+3+4” 八核心设计，大核主频 3.2GHz，中核主频 2.42GHz，小核主频 1.8GHz。与骁龙 865 相比，骁龙 870 的 CPU 和 GPU 性能同时提升 10%。

通过下面的跑分图，小伙伴可以简单的了解骁龙 870 的具体跑分情况。

按照惯例，IT之家也测试了 iQOO Neo5 的跑分情况。

通过 GeekBench4 跑分获得，iQOO Neo5 单核心达到了 4699 分，多核心达到了 13626 分；通过 GeekBench5 跑分获得，iQOO Neo5 单核心达到了 1031 分，多核心达到了 3431 分；

安兔兔方面，iQOO Neo5 总分达到了 63.9 万 +。

游戏帧率方面，具体表现如下，整体感手机基本与骁龙 888 手机一致，实际上游戏中帧率细微的波动也很难通过肉眼感受出来。

和平精英最高画质▲

崩坏 3 最高画质▲

iQOO Neo5 内置了 4400mAh 电池，搭载了 66W 闪充，IT之家实测，仅需 30 分钟，手机就可获得 100% 的电量。和 iQOO 自家的 120W 一样，66W 闪充最后的涓流充电时间非常短，当系统显示 100% 电量后大概几十秒时间后，手机就弹窗提示 “电池已完成，请及时移除电源” 的字样。

实际体验中，66W 的充电速度可谓相当凶猛，在主观感受上已经非常接近 120W 快充的表现，同档位产品中，iQOO Neo5 的充电速度也可以说是傲视群雄了。

此外，iQOO Neo5 兼容 18W PD 2.0 快充协议，可使用支持该协议的 PD 充电头和数据线对 iQOO Neo5 进行快速充电。Neo5 配备的 66W 快充头，也支持 45W PD 协议，可以给部分笔记本产品充电。

第三部分：外观、拍照

在外观设计方面，iQOO Neo5 基本延续了家族式的设计语言，机身后面的摄像头模组区域采用了标志性的同色异构设计，将光面与磨砂玻璃的元素结合，富有层次感。

iQOO Neo5 拥有 “夜影黑”、“云影蓝” 和 “像素橙” 三种配色，IT之家拿到的是 “夜影黑” 版本，虽然名字里带 “黑”，但实际观感上更偏墨蓝一些，Neo5 后壳采用了 AG 磨砂工艺，因为手感上非常光滑和细腻，而机身中隐藏的蓝光，当光线打在机身上时，这些蓝光会呈现出漫反射的效果，模糊、朦胧。

iQOO Neo5 三围尺寸分别为 163.34*76.37*8.43mm，重量为 196g，考虑到配置堆料，这个重量和厚度控制的相对不错。

屏幕方面，iQOO Neo5 采用了 6.62 英寸三星 AMOLED 极点全面屏，分辨率为 2400 × 1080，对比度为 6000000:1，峰值亮度为 1300nit，采用了月光屏、阳光屏技术，暗光、强光下仍可保证出色的视觉体验。

此外，这块屏幕还通过了国际 HDR10 + 标准认证，支持视频超分技术。

刷新率方面，iQOO Neo5 提供了 60Hz/120Hz / 智能动态三个档位选择，提供 300Hz 触控报点率和 1000Hz 瞬时触控采样率，官方实测《和平精英》90 帧游戏中，软硬件结合将延时降低到约 53ms。

虽然 iQOO Neo5 的更多宣传点在游戏方面，但影像力并不差，Neo5主摄搭载了 4800 万的 IMX598，支持光学防抖，IMX598 也是 vivo X60 Pro 上的那颗 “微云台” 主摄，因此 iQOO 在算法的打磨上已经轻车熟路，另外两枚镜头为 1300 万超广角微距镜头和黑白镜头，没有 iQOO 拿手的 2X 人像镜头有点可惜，但考虑到定位和价格，可以接受的。

在样张方面，依旧是 iQOO 的标准风格，第一观感非常舒适，色彩在保证真实的情况下，饱和度略有一丢丢的提升，同时，超广角和广角主摄在色彩一致性方面也控制的非常出色，至于那颗黑白镜头多少有点凑数嫌疑，这里就不过多讨论了。

iQOO Neo5 升级夜景算法，拥有全新超级夜景 5.0，夜景方面 Neo5 的表现尚可，对黄色灯光有着不错的还原，不过部分高光处易溢出。

总而言之，Neo5 的影像力绝对不差，在同档位产品中是处在第一梯队的，4800 万的 IMX598 主摄以及 1300 万超广角，这两枚镜头就可以满足用户的日常拍摄需求。

主摄▲

超广角▲

主摄▲

超广角▲

主摄▲

超广角▲

主摄▲

超广角▲

主摄▲

主摄微距▲

超级微距（超广角镜头拍摄）▲

超级微距（超广角镜头拍摄）▲

主摄夜景样张▲

总结：

同样的配置、同样的参数、同样的功能甚至同样的体验，这是如今市面上众多旗舰机难以躲避的现实难题，如何实现差异化，这需要厂商们认真思考。iQOO 品牌显然更懂得和理解消费者的痛点需求，iQOO 7 带来了双压感、双马达，实现了更便捷的游戏操控，而 iQOO Neo5 凭借着 “独显” 芯片的优势，给玩家们带来了 120fps 的游戏体验，通过游戏增帧，实现功耗的下降以及帧率的提升，一些原本只支持 60fps 的游戏，Neo5 可以畅玩 120fps，这一点甚至连众多骁龙 888 旗舰机都无法做到。

iQOO Neo5 搭配 iQOO 游戏配件▲

总而言之，iQOO Neo5 是一款非常有竞争力的产品，同档位独有的 66W 快充，打磨成熟的影像系统，不俗的性能和高帧率的游戏体验，对于那些对手游有苛刻要求的用户，不妨体验一下 iQOO Neo5。