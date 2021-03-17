Lucid Motors CEO 谈苹果造车：欢迎竞争

北京时间 3 月 17 日早间消息，据报道，Lucid Motors CEO 皮特 · 罗林森（Peter Rawlinson）周二对媒体表示，在他看来，来自全球最有价值公司之一的潜在竞争，对于 Lucid 这家电动汽车新贵来说并不是问题。

有消息称，市值高达 2.1 万亿美元的苹果有意在未来推出自己的电动汽车，在这个市场上进行探索。

对于苹果进军汽车行业，罗林森在接受采访的时候表示：“我欢迎来自苹果这样的企业的竞争。你知道，最终这将是一场技术竞赛。特斯拉认识到了这一点，Lucid 也认识到了这一点。我认为这就是我们与众多传统汽车企业的不同之处。”

多年来，一直有传言称苹果有意造车，即 Apple Car。不久前还有消息称，苹果将与现代汽车和起亚汽车达成潜在的生产协议，然而截止到目前，此事也没有迎来最终的结果。

Mordor Intelligence 的数据显示，如果苹果进入汽车市场，它将在价值约 10 万亿美元的全球汽车和出行市场中发挥作用，与价值 7150 亿美元的智能手机市场相比，毫无疑问汽车市场是一个巨大的机会。

罗林森表示，他的企业有足够的空间去参与竞争。这位前特斯拉工程师表示：“新的进入者总会找到空间，不要低估汽车市场。这不仅仅是电动汽车市场，根本就没有电动汽车市场这个东西。这是汽车市场，电动汽车将渗透进去，并完全填补这个市场。”

Lucid 计划在今年下半年交付其首款车型纯电动 Air 高端轿车。Lucid Air 将提供多个版本，其价位从 6.99 万美元一直到 16.15 万美元，以满足不同消费者的需求。

这家总部位于加利福尼亚州纽瓦克的企业还计划在 2023 年推出一款名为 “Project Gravity”的电动 SUV，并且在未来十年中生产其他轿车和 SUV 车型。上个月，该公司宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并上市，这将是电动汽车领域规模最大的空白支票合并案。