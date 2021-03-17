小米 11 Pro 后摄相机结构件曝光：超大尺寸模组搭配小块副屏

去年底，小米正式推出了全新的小米 11 旗舰手机，自上市以来就长期处于紧张的抢购状态。而作为小米家族的当家代表性旗舰系列，当然不会只有一款旗舰机型，这段时间以来不断有关于大杯版的小米 11 Pro 甚至超大杯的小米 11 Ultra 的爆料传出。现在有最新消息，近日有数码博主进一步晒出了据称是小米 11 Pro 的后摄模组及内部结构件的谍照。

据数码博主最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米 11 Pro 的后置相机模组十分巨大，内含三颗摄像头，其中包含一颗超大尺寸的潜望式长焦模组，预计应该会支持 120 倍变焦拍摄。值得注意的是，正如此前爆料的，相机模组还将提供一块小尺寸的副屏，除了显示自拍效果外，目前尚不清楚这么小块的副屏的其他具体功能。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 Pro 正面将搭载一块 6.81 英寸 2K 四曲面显示屏，分辨率为 3200x1440，像素密度高达 515PPI，同时支持 120Hz 刷新率、480Hz 触控采样率以及 DCI-P3 色域显示。配置上除了搭载骁龙 888 处理器外，该机还将配备 LDPPR5 和 UFS3.1 存储技术，并有望拥有 16GB 内存版本。相机上将搭载 5000 万像素超大底主摄，搭载三星最新发布的 ISOCELL GN2 传感器，拥有 1/1.12 英寸超大底，这也是目前业内最大底的图像传感器，同时还支持四合一 2.8um 超大像素，能有效提升夜拍效果。此外，该机还将有望搭载 67W 的快充，而超大杯版则将支持 120W 有线快充以及 55W 以上的无线快充。

据悉，全新的小米 11 大杯版和超大杯版有望在本月与大家见面。更多详细信息，我们拭目以待。