小米 3、4 月新品爆发：新旗舰、折叠屏、游戏手机、超轻薄新机和百元 5G 新机

IT之家3月17日消息 近期，小米一款全新的 67W 快充电源适配器通过 3C 认证入网，型号为 MDY-12-EF，据透露，该充电器即支持小米 11 系列新旗舰（或命名为小米 11 Pro&Ultra），并透露该机将支持双 67W 快充（无线也是 67W）。不过小米官方还未公布小米11 Pro系列发布会时间。

▲图源：@BenGeskin

今天，微博博主 @数码闲聊站 表示，小米 3 月 4 月新品有点多，新旗舰、折叠屏、游戏手机、超轻薄新机和入门款百元 5G 新机都要来了。

爆料称，小米 11 超大杯将采用接近 1 英寸的全球最大底且附带各种旗舰新技术的主摄，后置模组面积非常大。还有其他博主称该机可利用后置镜头旁边的小窗自拍（特殊摄影模式）。

此外，还有 YouTube 博主还曝光了小米 11 Ultra 的部分信息，该机将拥有黑白两色，将搭载与小米 10 Ultra 一脉相承的 120 倍变焦镜头，以及 67W 无线充电，后置镜头参数为 5000 万像素的主摄、4800 万像素的广角和 4800 万像素的变焦，预计搭载 MIUI 12.5 系统。

IT之家获悉，在折叠屏手机方面，有一款型号为 M2011J18C 的小米机型在上个月通过了工信部审核认证，但一直未公布更多信息。微博博主 @数码闲聊站 透露该机即为小米首款折叠屏旗舰机，正面无开孔。并且称，J18 内折方案内部结构和 Fold2 比较类似。电池更大快充更强，影像平平。

另外，小米代号为 “M2101K9C”的新机通过入网认证，将搭载 6.55 英寸全面屏，左上角开孔，电池容量 4150mAh，三围仅有 160.53×75.72×6.81，厚度仅为 6.81mm，十分轻薄。或为小米 11 青春版。

此前消息称，黑鲨将在 3 月 24 日发布黑鲨 4 系列游戏手机，另外卢伟冰表示，Redmi 游戏手机将要到来，搭载天玑 1200 处理器。