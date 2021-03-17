比尔盖茨：露丝的发现挽救了数百万生命，并促使我们成立了基金会

IT之家3月17日消息 昨日，比尔盖茨微信公众号发表了名为 “她的发现挽救了数百万生命并帮助建立了我们的基金会”的署名文章。

比尔盖茨表示，20 多年前，他和梅琳达在报纸上看到了一篇关于儿童死亡主要原因的文章。有一种疾病 “轮状病毒”特别引起了他们的注意。“实际上，在 1973 年之前，从来没有人听说过这种疾病，直到一位名为露丝 · 毕夏普的澳大利亚研究人员和她在墨尔本大学及墨尔本皇家儿童医院的同事发现了它。”

IT之家了解到，比尔盖茨指出，他和梅琳达一直有做慈善的计划，虽然开始得有点晚。但在他们了解到轮状病毒之后，开始为全球健康事业进行资助，最终促使他们在 2000 年成立了基金会。

比尔盖茨《她的发现挽救了数百万生命并帮助建立了我们的基金会》全文：

20 多年前，我和梅琳达在报纸上看到了一篇关于儿童死亡主要原因的文章。有一种疾病——轮状病毒——特别引起了我们的注意。这种疾病会引起严重的腹泻，曾每年造成 50 万儿童死亡…… 而我们甚至从未听说过它。

实际上，在 1973 年之前，从来没有人听说过这种疾病，直到一位名为露丝 · 毕夏普的澳大利亚研究人员和她在墨尔本大学及墨尔本皇家儿童医院的同事发现了它。

当时，露丝一直在寻找儿童急性肠胃炎背后的原因，这种感染的特征是严重腹泻和呕吐。这是一种在世界范围内都常见的疾病，但它对贫穷国家的影响最大。当富裕国家的孩子得了这种病时，医生会给他们服用一种简单的补液。而当发展中国家的孩子得了这种病时，他们经常会因脱水而死亡。

露丝怀疑所有的疾病都是由某种病原体引起的，但没有人能够分离出它。利用一台电子显微镜检查医院腹泻病人的样本，露丝团队找到了她们想要的东西。她了解到，这种疾病的罪魁祸首是一种形状像轮子一样的病毒，因此该病毒也得名轮状病毒（Rota 在拉丁语中是 “轮”的意思）。谦逊的露丝将她的发现归结于一种 “精心研究混上了机缘巧合”。

轮状病毒可能成了露丝痴迷的对象。她之后继续研究该病毒的传播方式，以及如何对其进行防御。在世界卫生组织开展的抗击轮状病毒和其他腹泻病的斗争中，她是一位关键领导人。或许正是她的突破，最终为几种轮状病毒疫苗的开发铺平道路，并帮助催生了全球疫苗免疫联盟（Gavi）——该机构已帮助向世界上最贫穷的国家提供轮状病毒疫苗和其他挽救生命的疫苗。在 2006 年第一种疫苗问世之前，每年有超过 50 万儿童死于轮状病毒。到 2016 年，死于该病毒的人数已降至 12.85 万。

尽管如此，我们仍需要做更多的工作来确保所有的儿童都能获得轮状病毒疫苗。

目前的轮状病毒疫苗是在婴儿 6 至 8 周大时为其接种，这使得新生儿仍面临被感染的风险。得益于在露丝领导下的数十年研究，默多克儿童研究所开发了一种新疫苗，可以给出生不久后的婴儿接种，从而尽可能早地提供对轮状病毒的防护。

多年前，听到有许多儿童死于轮状病毒，这消息激起了我们心中的一团火焰。也正是由于露丝的开拓性研究和极度的专注，她将解决这种被忽视疾病的热情传递给了我们。

我和梅琳达一直有做慈善的计划，虽然开始得有点晚。但在我们了解到轮状病毒之后，似乎没有时间可以浪费了。我们开始为全球健康事业进行资助，最终促使我们在 2000 年成立了基金会。在我们基金会的首批赠款中，有一部分就被用于支持口服轮状病毒疫苗的开发。当时，贫穷国家的数百万儿童没能接种疫苗来预防轮状病毒等致命疾病。我们基金会最大的投资之一，就是支持 Gavi 持续的工作，使轮状病毒疫苗和其他疫苗变得价格可负担，从而使所有儿童无论贫富都能获得这些疫苗。

处在当下的疫情之中，露丝的一生提醒着人们，科学研究对于发现未知病原体何等重要，通过疫苗来防止痛苦和挽救生命何等重要。

露丝现已退休，但她过往的功绩，一方面以榜样的力量激励着其他继续对抗轮状病毒的研究人员，另一方面也留存在因她的发现而被挽救的数百万儿童生命里。