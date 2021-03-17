滴滴考虑成立新业务线：出租车网约车拟融合发展

新浪科技独家获悉，出租车已重新成为滴滴内部的发展重点，在快的新出租之外，目前滴滴内部正考虑成立新业务线，探索出租车与网约车的融合发展模式。该业务线隶属于孙枢管理的网约车平台，此外运营模式方面将做出创新。

对此消息，滴滴官方暂无置评。

的确，创新是互联网公司发展的 “基石”。在上市前夕的财务诉求以及合规的持续压力下，滴滴一直在寻求突破，但创新亦会影响当下的格局，细微的变化也将直接影响到乘客与司机的使用体验。

春节之后，在北京后厂村上班的杨晓就发现，每晚 9 点下班滴后用滴打车几乎都要排队超过 200 人，这一状况还是让她十分费解——发展数年且拥有各项算法的滴滴，为何还是打车难？！

相比起乘客端的不解，司机端则感到郁闷。成都王师傅发现，滴滴于月初下调了起步价，他担忧如此之下会影响收入——滴滴为何又开始变相提成？

一直以来，滴滴都在乘客司机之间扮演着平衡者的角色，但在外部政策、自身运营策略、利润诉求等多个因素的影响下，这种平衡的维持很容易被打破。尤其是在准备上市前夕的财务诉求以及合规的持续压力下，这种矛盾愈发凸显。

乘客：高峰排队过百人，为何又现打车难？

后厂村是北京有名的互联网公司集聚地，因为大公司众多，早晚高峰的拥堵十分严重。

在后厂村一家互联网企业上班的杨晓对此深有体会，不过春节后她发现，除了日常的拥堵，打车也越来越来难。

一日晚上下班，她使用滴滴同时呼叫了快车、快的新出租、礼橙专车、特惠快车四种车型，一直未打到车。其中快车显示超过 200 人在排队，预估超过 2 小时应答。身为滴滴钻石会员的她发现，连快速叫车权益的快车通道都 “堵塞”了。

“过年之后，排队 200 位成了常态。”她吐槽道。

如果说后厂村是相对极端的特例，在昌平居住的张宏发现，即使不是早晚高峰，他出门打车也会遇到多人排队现象。“以前在小区打滴滴都是秒接，现在要排队好久，有时得使用高德、首汽等多个打车 App 才能打到。”

一位北京滴滴快车司机向新浪科技表示，春节后的一段时期内确实会遇到打车难现象。一个原因是部分司机在春节期间返回老家，打车难的问题在春节期间最为严重，而春节后返京又要做多次核酸检测，身边就有司机朋友还未返京。种种因素，都延迟了司机上岗。

此外，3 月正值两会期间，北京严查非法营运。“滴滴在北京与交通部门对接了后台数据，只要一扫描车牌就知道是跑滴滴的，就是非法营运。”他说，滴滴在北京没有实现完全合规，只有部分合规，司机被抓后会被罚款，甚至扣驾驶本。“最近就有一个司机朋友在北京南站被抓了，罚款 1.2 万元，至于平台是否给与报销还不知道。”

在今年 2 月的交通运输部月度例行新闻发布会上，交通运输部就指出，1 月花小猪出行的双合规完成订单率在订单量超 100 万单的网约车平台中最低，仅为 16.1%。交通运输部表示，将督促有问题的网约车平台公司加快整改落实，依法合规开展经营，并进一步加强监督，指导地方交通运输部门严厉打击非法营运。

不过北京的打车难确实是多种因素综合下的结果。

还有一个因素是，今年 1 月，由于河北疫情的爆发，滴滴 1 月 12 日起暂停了北京市内青菜拼车、远程特惠、顺风车拼座业务运营。

青菜拼车是滴滴于 2020 年 7 月重点推出的拼车新品牌，力推拼车的背后，是在车辆和司机数量不变的情况下，却能承载更多的乘客需求，从而提升平台运力。

3 月 16 日，随着北京宣布恢复跨城网约车、顺风车，滴滴对北京的拼车功能也进行了恢复，包括青菜拼车、远程特惠以及顺风车的拼座业务。这也意味着北京春节后的打车难状况有望得到一定程度的缓解。

司机：抽成比例再升高，部分已超 30%？

平台抽成是滴滴司机最为关注的问题。

一位江苏的滴滴司机向新浪科技表示，他平时接单以滴滴为主，花小猪为辅。但他通过对乘客支付金额与自己到手金额对比发现，花小猪的抽成比例已经在 30%-40% 之间。“本身花小猪的价格就低，平台抽成还高，司机拿到的更少。”

一位武汉乘客表示，近日打个了滴滴快车，显示特惠价一口价 30 元，结果上车了变成 44 元。通过与司机聊天中得知，司机拿到了 28 元左右，算下来滴滴从中抽成了 36%。“滴滴作为计划年内上市的公司有自己的财务压力，在打车市场已经见顶且不得不继续提高营收的情况下，提高抽成是个好办法。”

而在成都，今年 3 月 1 日起滴滴开始实行全新的价格体系，这也引发了当地司机的反弹。

一位成都用户近日在社交平台上表示，3 月起成都滴滴司机进行了罢工，有天打了半小时才打到了一辆礼橙专车。司机告诉他，3 月 1 日起平台调价后，快车每公里要低几毛钱，每月算下来对司机的流水影响很大。“我在的群里都四十多个司机，3 月 1 日没有一个出车的。”

多位成都用户也抱怨称，3 月左右，滴滴打车开始越来越难。有用户表示，用滴滴打车去机场，所有车型选上 20 分钟后一个车都打不到，而平时礼橙专车都是秒接单。

滴滴的价格体系由起步价、时长费、里程费、远途费等构成。根据成都司机王师傅晒出的调整后的滴滴价格体系，滴滴在成都主城区和区县都对起步价进行了下调。虽然滴滴的工作人员对此解释，价格体系有升有降，夜间里程费、工作日高峰期时长费是上涨的。不过王师傅还是认为 “调价后司机的流水可能会下降，滴滴有变相提高抽成的嫌疑”。

实际上，此次调价的城市不仅是成都，还有湛江、沈阳、南昌、南通等城市。调价的背景是，2020 年 10 月，滴滴任命花小猪打车总经理孙枢出任网约车平台公司执行总裁，孙枢上任后不久便对网约车平台公司的体系进行了调整，将各城市运营补贴决策收归总部，通过中台管理城市运营。

原先滴滴在各个城市的运营是一城一策，每个城市的供需团队根据当地的特性做差异化的调控。而变化之后，各地的供需团队不再保留，由总部供需团队来负责各地的运营策略。这样做的好处是提升人效，节省成本，也有利于全国一盘棋。但不利就是总部的策略有可能会忽视当地的特性，产生一定的水土不服。

此次在成都等地的调价也引发了司机和外界的广泛关注。3 月 5 日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室负责人约谈滴滴，指出滴滴近期在部分城市调整经营策略准备工作不充分，沟通评估不到位，涉嫌侵害司机合法权益。约谈要求滴滴完善利益分配制度，合理调整抽成比例，保障司机合理收入。

2019 年 4 月，原滴滴网约车公司执行总裁陈熙曾专门对抽成一事进行解答。他表示，在滴滴平台上，受不同城市、订单距离长短、时间长短、拼车与否等因素影响，每笔订单会收取不同比例的平台服务费 (即俗称的抽成)。比如 2018 年第 4 季度，滴滴国内收取的平均平台服务费率约为乘客实际支付车费的 19%。

“平台服务费率有高有低，并不是每个订单都统一收 19%。滴滴平台上费率高于 25% 的订单和低于 15% 的订单各占 20%。其中费率较高的订单虽然占比不高，但比较容易被传播，使大家有个印象，以为平台每单 (或者平均)费率都是 25%。”他说。

平台：腹背受敌，如何保障自身运力？

今年 1 月，《晚点 LatePost》曾报道，滴滴计划于 2021 年上市，上市选择地或将选择香港，目标估值约为 600-800 亿美元。

对于滴滴而言，度过顺风车安全事件以及疫情的影响之后，确实迎来了相对合适的上市时机。不过滴滴也需要交出一份亮眼的财务数据，降本增效是唯一的选择。

不过这也将引发一系列的后遗症，比如提高了对司机订单的抽成，必然会造成司机的反弹，也将带来乘客端的体验下降。

在滴滴调价争议爆发时，其它网约车平台纷纷争夺司机和乘客。

3 月 3 日，高德打车宣布联合 60 余家网约车平台共同成立 “免佣联盟”，继续早高峰免佣金计划，工作日早高峰不向司机收取佣金。高德打车称免佣联盟还将继续探索节假日全天免佣金及其它免佣方式，持续帮助司机增加收入，让乘客更快打到车。几天后，高德打车又启动 “人人有折节”，在北京、上海、深圳、成都、南通等全国数十个城市新用户打车低至 1 元，老用户也能享受打车优惠。

实际上，除了原有的快车、专车等产品之外，滴滴一直在尝试多种方式提升运力，吸引用户。花小猪就是最明显的例子，虽然订单单价低，但却大大提升了订单量，平台的抽成比例也并不低；特惠快车、远程特惠等产品也比一般的快车相对便宜。不过在低价产品吸引用户之外，如何更好的留存司机也是一个挑战。

在网约车产品之外，滴滴近两年也开始重视出租车在运力保障方面的角色。

2020 年 9 月，滴滴宣布将旗下 “滴滴出租车”业务升级为 “快的新出租”，同时宣布投入 1 亿元专项补贴。这个背景是，包括高德、嘀嗒出行、T3 出行等在内的网约车平台也在持续发力出租车的线上化。

嘀嗒出行 CEO 宋中杰在今年 1 月的《新浪科技风云榜》上曾说，在移动出行的时代，出租车确实显现了一些短板和不足，比如说打车方式单一，体验不是太好，特别是服务不尽人满意。但同时出租车是最合规也最安全的一个出行方式，有 150 万合规车辆，每天服务超过 1 亿人次。

实际上，出租车的线上化并不是完全做公益，平台可以从出租车司机的订单中抽取一定的信息服务费，同时也可以通过提供信息管理系统等服务向出租车企业收费。

而新浪科技获悉，除了快的新出租之外，滴滴内部正计划成立新的业务线，探索出租车的数字化。该业务线隶属于网约车平台，知情人士称，该产品线可能会在运营模式方面进行创新。

有北京用户向新浪科技表示，此前在滴滴打车除非专门选择呼叫出租车才会叫到，也即是滴滴会优先向网约车司机派单。而最近打车难时，如果全选出租车在内的所有车型，明显感觉到叫到出租车的概率在提升。

而接下来，滴滴能否在出租车线上化上实现新的突破，也值得期待。

（文中采访对象均为化名）