动视暴雪电竞部门裁员 50 人，遣散福利包括 200 美元游戏礼品卡

北京时间 3 月 17 日下午消息，据报道，大多数行业如今都面临裁员的残酷现实，游戏行业亦不例外。最近，游戏行业内最大、最赚钱的公司之一动视暴雪计划裁员 50 人。

动视暴雪的体育与娱乐业务总裁托尼 · 佩蒂蒂（Tony Petitti）在采访中解释说，疫情期间，始料未及的改变和创新需求，是这次裁员的主要原因。

他说：“去年，就如何打造线上联赛这方面，我们学到了很多经验。未来，我们希望能带来最好的体验。”

目前尚不清楚具体哪些个人或职位将被裁撤，但似乎主要涉及的是动视暴雪的电竞部门。行业内部人士杰森 · 施雷尔（Jason Schreier）补充说，这次裁员不仅限于该公司的电竞部门，《糖果传奇》背后的开发商 King——动视暴雪的子公司——也将裁掉部分开发人员。

施雷尔在 Twitter 上写道：“动视暴雪最初宣布的裁员人数为 50 人，设计电竞 / 直播赛事部门。但实际裁员人数似乎更高。知情人士透露，裁员人数稍低于该公司总人数的 2%——即不到 190 人。”

佩蒂蒂表示，该公司未来将尝试大范围调整其经营方式。据称，动视暴雪 “正在为未来做准备，其业务将与现在不同，并且会减少对直播赛事的依赖”。

《守望先锋联赛》和《使命召唤联赛》是所有电子竞技中规模最大的两个联赛。毫无疑问，在动视暴雪裁员和重组之后，这两个联赛将发生一些变化。疫情期间，该公司不得不做出一系列重大调整，尤其是在如何处理直播赛事这方面。这次裁员似乎表明，在一切恢复正常后，动视暴雪的一些内部调整将成为常态。

但有趣的是，动视暴雪一个月前刚发布一份强劲的财报。财报显示，公司收入同比增长 24%。

另外，施雷尔还透露，被 “开除”的员工，将获得至少 90 天的遣散费和一年的健康福利，以及 “工作过渡支持”，此外他们还将获得暴雪战网价值 200 美元（折合人民币约 1200 元）的礼品卡。