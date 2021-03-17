阿里 “小蛮驴”3 月将进驻 15 所高校菜鸟驿站送包裹，覆盖 30 万大学生

IT之家 3 月 17 日消息 “小蛮驴”是由阿里巴巴达摩院研发的物流机器人，集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，具有类人认知智能，大脑应急反应速度达到人类 7 倍。自去年 9 月发布以来，“小蛮驴”已经陆续进入多个高校、社区、园区。达摩院自动驾驶实验室负责人王刚表示，今年 3 月小蛮驴将进驻 11 个城市的 15 所高校，服务范围可辐射超过 30 万学生。

当前，在校大学生数量多，且学生是网购的主力军，遇到开学季或节日活动，经常会出现包裹堆成小山，学生排起长队取件的场景。很多高校都为此想过办法，去年疫情以来，更进一步加快了高校快递集约管理、无接触配送的趋势。

物流机器人的出现，给高校师生提供了新的选择。通过在线预约，可以让机器人在约定时间送货到楼。

2020 年 9 月 17 日，2020 云栖大会阿里巴巴发布第一款机器人 “小蛮驴”，该机器人专为末端物流打造，充 4 度电就能跑 100 多公里，每天最多能送 500 个快递，雷暴闪电、高温雨雪以及车库、隧道等极端环境均不影响其性能。

IT之家了解到，2020 年 “双 11”期间，浙江大学引进了 22 台阿里 “小蛮驴”，首次尝试无人配送服务，最终，机器人送了 5 万多件包裹，为学生节省了大量取件时间，验证了 “机器人接管末端物流”的可能性。今年，华中师范大学等 3 所学校引进阿里的物流机器人 “小蛮驴”，针对需要送货上门的同学，把包裹从驿站运往宿舍楼。

达摩院自动驾驶实验室负责人王刚称，3 月小蛮驴将进驻 11 个城市的 15 所高校，服务范围可辐射超过 30 万学生。今后，校园菜鸟驿站还将为师生提供更多 “送货到楼”服务。