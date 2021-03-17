中芯国际董事长：整机行业前所未见，半导体供应的紧张程度是近 20 年之最

3 月 17 日消息，SEMICON CHINA 2021 在上海开幕，中国半导体行业协会理事长、中芯国际董事长周子学指出，历史上整机行业从未受到过如此严重的半导体供应紧张影响。当前全球半导体的供应还是处于非常紧张的局面，尤其是汽车行业。

他表示，据从业人员回忆，只有在 1999 年发生过类似局面。

同时，周子学认为，对于半导体行业而言，疫情引发了宅经济，强化了人们对万物互联的需求，因此 2020 年全球半导体市场销售额达到了 4390 亿美元，同比增长 6.5%。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国半导体市场销售额达到了 8911 亿元，同比增长 17.8%。

1 月 24 日，据央视财经报道，受疫情影响，由于国际芯片市场出现了短缺潮。

缺芯的问题主要集中在晶圆厂的产能不够。目前晶圆厂的产能主要分为 6 英寸、8 英寸和 12 英寸，一般情况下 8 英寸和 12 英寸的应用量最大。然而在疫情期间，来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增，这些大多需要用到 8 英寸晶圆。需求激增导致了市场上的 8 英寸晶圆产能持续紧张。

此前，有采访表示，这波缺芯潮实际上早在去年疫情初期就已出现，预计还将持续到今年下半年。

此次缺芯潮也再次显示了供应链自主的重要性。缺芯问题暴露出集成电路产业链和供应链的脆弱性，不过，行业已经形成的全球分工格局短期内仍难打破，而在构建自主产业链的同时依然需要合作。