新思科技（Synopsys）授权芯耀辉运用其 12-28nm 工艺技术

IT之家 3 月 16 日消息 新思科技（Synopsys）与芯耀辉于今日联合宣布，双方已达成数年期战略合作，新思科技授权芯耀辉运用新思科技 12-28 纳米工艺技术、适配国内芯片制造工艺的 DesignWare® USB、DDR、MIPI、HDMI 和 PCI Express 的系列 IP 核。

IT之家获悉，芯耀辉在获得此次新思科技的授权后，将利用这些经过新思科技硅验证的接口 IP 核为国内芯片制造公司的工艺提供针对性的定制、优化 IP 以增强芯片设计的自动化水平，并提升客户系统的验证水平，为客户产品的集成和部署提供加速度。

新思科技长期以来处于全球电子设计自动化（EDA）和半导体 IP 产业领先地位，并提供业界最广泛的应用程序安全测试工具和服务组合。DesignWare IP 核组合包括逻辑库、嵌入式存储器、模拟 IP 核、接口 IP 核、安全 IP 核和嵌入式处理器。为了加速芯片设计、软件开发以及将 IP 核整合进芯片，新思科技的 “IP Accelerated 计划”提供 IP 核原型设计套件、IP 软件开发套件和 IP 子系统。新思科技在 IP 核质量方面的广泛投入、全面的技术支持以及强大的 IP 开发方法学使芯片开发者能够降低集成风险，并加快芯片的上市时间。

官方介绍，芯耀辉科技是一家致力于先进半导体 IP 研发和服务、赋能芯片设计和系统应用的高科技公司。通过自主研发先进工艺芯片 IP 产品，以响应中国快速发展的芯片和应用需求，全面赋能芯片设计。凭借其 IP 产品的稳定性高、兼容性强、跨工艺、可移植等独特的价值和优势，服务于数字社会的各个重要领域，包括数据中心、智能汽车、高性能计算、5G、物联网、人工智能、消费电子等。