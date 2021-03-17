拼多多业绩大好，黄峥宣布辞任董事长 “去摸一摸 10 年后路上的石头，让后浪塑造他们的拼多多”

IT之家 3 月 17 日消息 ，拼多多今日发布了截至 12 月 31 日的 2020 年第四季度财报。之后，拼多多创始人黄峥发布 2021 年度致股东信，宣布经董事会批准后将董事长职位交棒给联合创始人、现任 CEO 陈磊。

IT之家了解到，在不再担任董事长和拼多多管理职位后，黄峥 1:10 的超级投票权也将失效，名下股份的投票权将委托拼多多董事会以投票的方式来进行决策。黄峥明确承诺，个人名下的股票在未来 3 年内继续锁定，不出售。

他表示，疫情等原因加速了内部业务和管理的迭代。拼多多从一个纯轻资产的第三方平台，开始转重，新的业务在拼多多内萌芽并迅速成长，这催生、锻炼了新一代的管理者，“是时候逐步让更多的后浪起来塑造属于他们的拼多多了”。

黄峥认为，过去几年里拼多多对农业领域的贡献主要还是在流通领域，未来要通过对农产品种植过程的控制及对食品科学和生命科学领域的研究，确保拼多多 10 年后的高速高质量发展。而他将作为创始人跳脱出来 “去摸一摸 10 年后路上的石头”。

此外，黄峥在致股东信中举例展望了自己辞任董事长后将长期致力的科研领域。比如，通过对农产品种植过程的方法的控制，探索对马铃薯、番薯、西红柿等潜在的有害重金属含量进行可靠有效控制，同时对其可能有的、有益的微量元素进行可控的标准化提升等等。

“成不了科学家，但也许有机会成为未来（伟大）的科学家的助理，那也是一件很幸福的事儿”。黄峥表示，这些基础科技领域的深入研究，将有助于突破 “打掉中间补两头”的流通模式创新，从质上提升农产品的附加值和身体健康水平。

拼多多财报显示，拼多多第四季度营收 265.5 亿元，市场预期 192.16 亿元，去年同期为 107.93 亿元。

财报显示，截至 2020 年底，拼多多平台年活跃买家数达 7.884 亿，较上一年底的 5.852 亿同比增长 35%。同期阿里巴巴年活跃买家数为 7.79 亿，京东为 4.72 亿。