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研究机构：2021 年超大规模云数据中心资本支出将增长 20%

2021/3/18 7:25:46 来源：C114中国通信网 作者：艾斯 责编：信鸽
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3 月 18 日消息 来自市场研究公司 Dell'Oro Group 的最新报告显示，超大规模云数据中心（Hyperscale Cloud data center）的资本支出预计将在 2021 年增长 20%。但是，Dell'Oro 预计企业IT支出的复苏将呈现出不均衡，主要是中小企业在市场上处于低迷状态。

"我们预计，随着与疫情相关的不利因素得到缓解，整体数据中心的资本支出将在 2021 年恢复强劲的个位数百分比增长。预计 IT、网络和物理基础设施等主要技术领域将实现增长，并使整个生态系统受益。"Dell'Oro Group 研究总监 Baron Fung 表示。" 预计 Top 10 或者超大规模云服务提供商的增长将超过其他细分市场，其支出将受到基于英特尔 Ice Lake 处理器的服务器的部署、下一代网络的部署以及新数据中心建设不断扩展的推动。" 他解释说。

这份 2020 年第四季度数据中心资本支出季度报告的其他重点内容包括：

  • 2020 年全球数据中心的资本支出为 1870 亿美元，与上一年持平。

  • 由于云服务消化和企业市场疲软，全球服务器出货量在 2020 年第四季度同比下降了 4%。

  • 企业数据中心的资本支出预计在 2021 年将增长 6%。

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关键词：数据中心云计算

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