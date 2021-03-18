拼多多变天：黄峥辞任董事长后，路在何方

2020 年 7 月 1 日，黄峥宣布卸任拼多多 CEO。昨日，随着拼多多 2020 年财报的发布，黄峥宣布辞任拼多多董事长，且董事会已批准其辞任董事长，由联合创始人、现任 CEO 陈磊接棒。

在黄峥发布的 2021 年度致股东信中，他解释了自己转身幕后的两个原因：一是为了确保拼多多 10 年后高速高质量发展，作为创始人，黄峥希望跳脱出来摸一摸 10 年后的路；二是为了抹去个人色彩，黄峥希望逐步让更多的后浪起来塑造属于他们的拼多多，“希望今天我退董事长会有助于这位少年独立成人”。

退休了之后，黄峥想去做一些食品科学和生命科学领域的研究。他谈道，“小时候，老师问我们长大了想做什么，我和很多人一样说想成为科学家。成不了科学家，但也许有机会成为未来（伟大）的科学家的助理，那也是一件很幸福的事儿。”

但黄峥的洒脱和诗意，引发了拼多多在股市中的震荡。消息传出后，拼多多一度跌超 9%，早前最多涨超 6%。

在外界看来，黄峥此时选择退下来显然是不合时宜。今年一月，拼多多深陷 “人命官司”，一名 22 岁的拼多多女员工在凌晨下班途中猝死，将拼多多推向了舆论的风口浪尖。在这之后，员工跳楼、“逼迫”员工离职、社区团购被 “团罚”、被指控贩卖盗版图书…… 拼多多可谓负面缠身。

黄峥卸任董事长之后，拼多多前景不确定性增大，前途未卜。

一、黄峥辞任董事长

黄峥辞任董事长，并不是一时的心血来潮，而是早有准备，逐步减少事务缠身，将更多精力投入到产品打磨、用户体验之中。

早在 2020 年 7 月 1 日，黄峥就宣布卸任 CEO，同时宣布拼多多将继续建立和完善合伙人制度，黄峥将个人名下拼多多上市公司 370,772,220 股普通股（约占公司总股数的 7.74%）给到拼多多合伙人集体。此外黄峥还捐赠了一些股份去做慈善基金。

根据此后的 SEC 文件显示，当时黄峥控制的拼多多股份比例从 2020 年 4 月的 43.3% 降至 29.4%，黄峥拥有的投票权也从 88.4% 降至 80.7%。

2020 年 4 月 25 日，拼多多发布 2019 年年报。从披露的股权数据来看，第二大股东腾讯持股比例为 16.5%，拥有 3.4% 的投票权；其次为高榕资本（Banyan Partners Funds），持股比例为 7.7%，拥有 1.6% 的投票权；红杉资本（Sequoia Funds）持股比例为 7.0%，拥有 1.4% 投票权，沈南鹏个人持股比例为 4%，投票权为 0.8%。

黄峥的持股比例和总投票权占比，远远高于其他机构和个人。

在今年黄峥发布的 2021 年度致股东信中，可以看到，他有意主动将手中权力进一步 “放下”。

在不再担任董事长和拼多多管理职位后，黄峥 1:10 的超级投票权也将失效，名下股份的投票权将委托拼多多董事会以投票的方式来进行决策。黄峥明确承诺，个人名下的股票在未来 3 年内继续锁定，不出售。

但即便黄峥 1:10 的超级投票权将失效，他仍是拼多多的第一大股东，是拼多多的绝对控制者。

二、继承段永平衣钵，同样 40 岁 “退休”

段永平和黄峥的缘分，一直是个被人津津乐道的话题。

黄峥被称为段永平的第四个关门弟子，其他三个徒弟分别是 OPPO 的陈明永、vivo 的沈炜、步步高教育电子的金志江。2006 年，段永平以 62.01 万美元拍下了 “股神”巴菲特的午餐，成为以拍卖的方式获得与巴菲特共进午餐机会的首位中国人。而这次午餐，段永平有机会带一个人共同赴宴，他的选择就是黄峥，足见对于学生黄峥的赏识。

2001 年，年仅 40 岁、功成名就的段永平选择退休，移居美国 “养老”，转身成为了投资界的传说。

作为他的 “好学生”，黄峥也在 40 岁的时候，宣布辞任拼多多的职务，转身幕后，并开始专注于他更感兴趣的方向——食品科学和生命科学领域研究。

时至今日，两人同是中国创业史上的一代传说，又同样选择在 “不惑”的年纪急流勇退，何其巧合？

但与段永平不同的是，黄峥的退出并不意味着要去做 “闲云野鹤”，而是为拼多多谋划下一个十年。可谓，“退而不休”。

黄峥一直致力于为拼多多搭建完善合伙人制度。“改变催生、锻炼了拼多多新一代的领导者、管理者，也是时候逐步让更多的后浪起来塑造属于他们的拼多多了。”“希望今天我退董事长会有助于这位少年独立成人。”

去年 7 月，黄峥宣布卸任拼多多 CEO 时，他还拿出自己名下的 370,772,220 股普通股（占公司总股份的 7.74%）给到拼多多合伙人集体，用以完善公司的合伙人制度。黄峥在当时发布的内部信中说，（划出的股权）其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力和蓄电池；一部分可以作为未来管理层的补充激励。

即便现在拼多多负面缠身，但黄峥仍然相信拼多多将拥有光明的未来，甚至是成为一家成熟的、国际化的公众机构。“它应该作为一个独立的公众机构，展示它作为一个机构独特的社会价值、组织结构和文化，并且因循着它自身独特的命运生生不息，不断演化。”

三、拼多多超越阿里，成中国用户规模最大电商平台

今日，拼多多发布了 2020 年第四季度及全年财报。

财报显示，四季度，拼多多营收增长 146% 至 265.477 亿元，全年营收增长 97% 至 594.919 亿元。非通用会计准则下（Non-GAAP），拼多多四季度归属于普通股股东的净亏损为 1.845 亿元，全年归属净亏损为 29.65 亿元，均较上一年同期大幅收窄。

最值得注意的是，拼多多超越了阿里巴巴，成为了中国用户规模最大的电商平台。

截至 2020 年底，拼多多年活跃买家数达 7.884 亿，较上一年底的 5.852 亿同比增长 35%。同期阿里巴巴年活跃买家数为 7.79 亿，京东为 4.72 亿。

财报显示，拼多多营收增长主要源于在线营销技术服务收入的强劲增长以及新增商品销售所产生的收入。四季度，平台在线营销技术服务收入为 189.22 亿元，较上一年同比增长 95%。2020 年全年，拼多多在线营销技术服务收入为 479.538 亿元，较上一年同比增长 79%。四季度，平台商品销售收入为 53.578 亿元。

2020 年，拼多多投入研发费用 68.917 亿元，较上一年同比增长 78%。平台研发占营收比例达 11.6%。

截至 2020 年底，拼多多持有现金及现金等价物及短期投资 870 亿元，对比 2019 年底为 411 亿元，现金流非常充裕。

拼多多自 “出生”以来就别具一格，依靠破格式的打法和逻辑，实现了三年上市、五年破千亿美元市值、市值一度超过两千亿美元，是这个互联网时代下毫无疑问的 “天之骄子”。最高权利层 “变天”后，对拼多多而言是福是祸，还需要时间的检验。