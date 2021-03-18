英语学习类 App 频现内容错误，网易有道词典回应称机器翻译还需付出很多努力

IT之家 3 月 18 日消息 新华视点昨日发文称，在手机 App 上查单词、背单词，已成为当下大学生、中学生及英语学习爱好者的习惯，但不少动辄用户使用量过亿的英语学习类 App，频频出现拼写、音标、翻译等内容错误。

IT之家了解到，文章点名了网易有道词典、沪江小 D 词典、金山词霸、百词斩等 App。文章称，在微博、网页、贴吧等平台搜索，获得关于英语学习类 App 上存在的拼写及词义类错误 19 处，主要错误内容为汉语解释错误、英语字母顺序排列错误、词组意思错误等，不仅涉及中英词典，还涉及中德、中日等词典，目前大多已更正。此外，获得的关于英语学习类 App 上的音标、语音类错误共 25 处，经过网友报错之后，其中大部分已更正。

缘何会出现部分释义、例句、音标等内容错漏？网易有道词典回复记者称：“会有不一样的呈现，主要是因为在国际标准及实际应用中释义和音标不是一成不变，而是会随着英语体系发展、新的用语环境的变化而发生变化。我们会根据最新国际音标标准进行实时动态调整。”显然，这个回复并未能解释网易有道词典为何会存在词条内容错误的问题。

此外据证券时报报道，网易有道词典有关负责人承认，尽管目前神经网络机器翻译在全球范围内都属于前沿技术，业内已有一定成果，但可拓展空间还很大。机器翻译作为人工智能的重要发展领域，未来还需付出很多努力。

截至发稿时，金山词霸、百词斩、沪江小 D 词典均未就出现相关错误的原因回复记者。