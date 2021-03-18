小米笔记本 Pro 包装盒亮相：白金配色高端大气

IT之家 3 月 18 日消息 3 月 16 日，小米宣布全新小米笔记本 Pro 即将归来。今天官方再次对该产品进行预热，公布了其包装盒。

小米称，“全新高端大作小米笔记本 Pro，焕然新生，由内而外，归来，必惊艳，定如你所愿。”官方放出的小米笔记本 Pro 包装盒图片显示，该包装盒整体采用了白色设计，正面非常简洁，中间和右上角只有 “小米笔记本 Pro”和小米 Logo，并且采用了金色字样，显得非常高端大气。

昨天 Geekbench 上出现一款型号为 TIMI TM2021 的新品，搭载了 i7-11370H 处理器和英伟达尚未发布的 RTX 3050 Ti，预计是即将发布的小米笔记本 Pro。

值得一提的是，2017 年发布的小米笔记本 Pro A 面采用无 Logo 极简设计，根据目前官方放出的海报来看，全新小米笔记本 Pro A 面则添加了 “xiaomi”logo。

IT之家了解到，小米集团副总裁张峰曾表示，RedmiBook Pro 的诞生，不止是因为小米希望接下来的产品能够满足甚至超乎用户预期，还表达了小米在笔记本行业内迎头赶上的决心，它更是今年小米公司重塑 RedmiBook、小米笔记本产品线 “绝对计划”的第一幕。