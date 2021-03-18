芯片短缺等问题致供应链受影响，本田北美大部分工厂将停产一周

3 月 18 日消息，据国外媒体报道，由于供应链问题，本田汽车在美国和加拿大的大部分汽车工厂下周将停产一周。

本田汽车发言人表示，该公司正在处理与新冠疫情所带来的影响、各个港口的拥堵、芯片短缺和过去几周的严寒天气（特别是在德克萨斯州）有关的一系列供应链问题。在某种程度上，该公司在美国和加拿大的所有汽车工厂都将受到影响，多数工厂将在 3 月 22 日那周暂停生产。

换句话说，本田位于美国和加拿大的五家汽车工厂中的大部分将从 2021 年 3 月 22 日开始关闭，一直关闭到 2021 年 3 月 26 日。

这位发言人还表示，即使生产暂停，本田的工人仍能在受影响的工厂工作。

自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。如今，芯片短缺问题日益严重，包括汽车、手机、游戏机、PC 在内的产业相继受到影响。

目前，全球芯片短缺问题已经在很大程度上影响了汽车行业，这迫使几家汽车制造商停产。比如，最近，由于芯片短缺，通用汽车宣布暂时关闭其位于密歇根州兰辛的工厂，该工厂生产雪佛兰科迈罗以及凯迪拉克 CT4 和 CT5，预计今年 4 月份之前不会重新开工。

此外，由于受汽车芯片短缺影响，丰田、大众、福特、菲亚特克莱斯勒、斯巴鲁和日产汽车等汽车制造商也被迫削减产量，有的甚至被迫停产。

由于石油化工产品短缺，丰田将暂停部分北美工厂的生产，并将间歇性地削减某些车型的班次或生产线。福特表示，由于半导体短缺，它将大幅削减其最畅销的 F-150 卡车的产量。