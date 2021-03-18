OPPO Find X3/Pro 明日开售：骁龙 870/888 芯片，4499 元起

IT之家3月18日消息 OPPO 于 3 月 11 日推出了 Find 十年理想之作——OPPO Find X3 系列。新机将于 3 月 19 日正式开售。

Find X3（骁龙870）：8GB+128GB 售价 4499元，256GB 售价 4999 元

Find X3 Pro（骁龙888）：8GB+256GB 售价 5499元，12+256GB 售价 5999元，16+512GB 售价 6999元





IT之家了解到，OPPO Find X3 系列拥有 2000 + 控制点精密调整后盖曲线，辅以艺术级热锻工艺使玻璃热弯、一体成型，加之 OC0 曲面玻璃镀膜工艺可实现手感温润的釉质镜黑，打造「不可能的曲面」。



同时，OPPO Find X3 采用太空感设计、一体流线机身、环形山影像镜组，厚 8.26 毫米，重 193g，提供镜黑、雾蓝、凝白三色以及 “宇宙摩卡”素皮版本。

此外，该机还拥有旗舰四摄镜头。Find X3 系列使用 5000 万像素 1/1.56 寸 双主摄，搭配两个索尼联合开发传感器 IMX766、60 倍显微镜、1300 万长焦镜头，还拥有全链路 10 bit 色彩引擎，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

配置方面，OPPO Find X3 Pro 搭载新一代旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。