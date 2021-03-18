全球首个 5G 低空覆盖验证落地完成，为推动无人机 5G 低空应用提供技术支持

IT之家 3 月 18 日消息 据福建日报报道，近日福建移动联合华为在厦门落地完成全球首个 2.6G+4.9G 低空覆盖试验，此试验是通过 5G 网联无人机对 5G 网络进行低空覆盖验证，验证了 2.6G 与 4.9G 在低空协同覆盖的可行性。本次试点的成功，为推动无人机 5G 低空应用提供了有利的技术支持。

随着通信技术的发展，无人机在社会中发挥着原来越重要的角色，尤其是 5G 的到来，它的大带宽，低时延，广覆盖、多连接等特性，赋予了无人机新的需求，使其可以在应急通信、安保、巡检、物流、农林等不同业务场景发挥重要作用，使各行各业降本增效。

本次试点定在厦门，在测试环境方面，需要充分考虑地点选择与勘察、测试路线以及天气等诸多因素，通过在密集城区，普通城区，空旷区域（如厦门环岛路，码头）场景 300 米以下低空各典型高度的验证，基本摸索出现网 2.6G 与 4.9G 的覆盖策略、切换策略等，为后续 2.6G+4.9G 如何协同低空覆盖，如何满足未来无人机随时随地飞行、4K 高清视频回传需求提供了相关指导意见。

未来，福建移动将继续联合华为进行深入研究，进一步发挥无人机 5G 低空应用的价值和作用，服务社会，造福于民。

IT之家了解到，5G+无人机可以突破更多条件限制。相比 4G 而言，5G 网络覆盖范围高达 300m，是 4G 的 2 倍以上；速率更快，上行速率 50M 以上，是 4G 的 10 倍，可以支持 4K、8K、360 度全景图像的实时回传；时延低至 10ms 以内，是 4G 的十分之一；操控更精确，可以在复杂城区环境飞行。

在很多场景，如城区发生火灾，可利用 5G+无人机，将火情信息实时传输到指挥中心，极大降低了灾害给人民生命财产安全带来的威胁。