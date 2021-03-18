腾讯：研发人员占比 68% 过半，C++ 是腾讯最受欢迎的编程语言

3 月 18 日下午消息，腾讯今天对外发布 2020 年度《腾讯研发大数据报告》，披露了 2020 年腾讯在研发投入、研发效能及开源协同等方面的数据。报告显示，2020 年腾讯研发人员占公司总人数的 68%，同比 2019 年增长 16%。

2020 年腾讯新增研发项目超 4000 个，同比增长 22%；新增代码超过 20 亿行，同比增长 67%。

2020 年，代码评审覆盖率达 7 成，平均每位评审人参评 90 次，平均每次评审 293 行代码。与此同时，腾讯 70% 的技术 Leader 持续输出代码。2020 年全年，平均每人输出 3.2 万行。54% 的 12 级及以上技术专家潜心编码，人均输出代码 3 万余行。

C++ 是腾讯最受欢迎的编程语言。随着云计算和微服务相关技术的进一步发展，Go 语言使用次数增速第一，并超越 JavaScript 成为腾讯第二受欢迎的编程语言。同时，TypeScript 以其优秀的架构设计和高兼容性，成为了 2020 年增速第二的语言，也是最具潜力的前端语言。

此外，腾讯还表示推动了代码管理平台工蜂、敏捷研发协作平台 TAPD、智能化持续集成平台腾讯 CI（蓝盾）、集成化研效门户智研、企业级研发云平台等多个工具平台协同集成。

自腾讯在 2018 年成立技术委员会，开源协同已成为腾讯在技术发展层面的一个关键词。2020 那边，腾讯内部开源代码库新增超过 57000 个，比 2019 年增长了 29%。

在新冠肺炎疫情爆发的初期，在全国各地的腾讯人通过远程协作交付需求 9 万个，交付了许多助疫新项目，比如各类疫情服务小程序帮助民众更便捷地获取疫情信息和服务，并通过腾讯会议、企业微信、腾讯文档等产品帮助企业远程协作