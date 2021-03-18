分析师：“通缩”的以太坊可能超比特币成最大加密资产

3 月 18 日消息，据国外媒体报道，加密分析公司 Messari 高级研究分析师 Ryan Watkins 推测，一旦 Eth2 和 PoS 完成，以太坊可能会取代比特币成为最大的加密资产。

Watkins 在 Youtube 节目 “FinTech Today”上指出，虽然他不知道以太坊 “是否或何时”会超过比特币，但他相信以太坊可能会因 Eth2 而成为未来最主要的加密资产，他认为随着向 Eth2（以太坊 2.0 网络）和 PoS（权益证明）的转变，以太坊实际上可能比比特币更安全。

他还强调以太坊即将推出的销毁机制将导致以太坊销毁的速度超过新供应的速度。它实际上不仅比比特币的通胀更低，而且实际上会通缩。因此，由于部分以太坊每年被销毁，实际存在着的以太坊越来越少。

atkins 还指出，以太坊建立了 “大规模”和 “多样化”的经济，这表明随着时间的推移，以太坊网络蓬勃发展的去中心化应用领域将比比特币更快吸引新用户。

根据 Blockchain Center 的 “ Flippening Index”，这个指数使用 8 个指标来衡量以太坊相对于比特币的优势，显示以太坊在节点数量、交易量和总交易费用方面已经超过了比特币 65%。