全球最大的加密货币交易所 Binance 推出支付应用程序，支持 30 多种加密货币

3 月 15 日消息，据国外媒体报道，Binance 已经公开发布了其支付应用程序 Binance Pay，这是一种非接触式点对点加密货币支付方式，可让用户通过 BTC 等加密货币发送和接收付款。

Binance 最初在 2020 年 2 月为 P2P 支付推出 Binance Pay，允许 25 万用户进行交互。现在 Binance Pay 推出 alpha 版本，带有商家交易等新特性，所有用户都可以使用。

Binance 的一位发言人表示，这项新服务目前可在 Binance.com 上供所有符合条件的用户使用，用户需要在 Binance 上注册并完成其身份验证。在测试阶段，Binance Pay 每日的消费限额为 1000 美元，24 小时内最多只能进行 10 笔交易。接收方面，限制为 5000 美元，同是 10 笔交易。

Binance Pay 支持 30 多种加密货币，包括比特币、以太币 (ETH)、 Binance Coin (BNB) ，法定货币包括欧元、英镑、澳元、巴西雷亚尔和土耳其里拉也兼容。

除了 Binance Pay 的公告外，Binance 还宣布了一个更简洁的交易所应用版本（Binance Light），旨在为那些不是活跃交易者的新加密用户提供服务。它的选项会比交易所应用少，工作速度应该更快。精简版本将保留一些功能，比如点对点交易、FIAT 网关和支付渠道，可以满足该公司 90% 以上的用户。适用 iOS 和 Android，用户可以轻松切换使用。