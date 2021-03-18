招兼职解难题，雇演员当名师，在线教育闹哪样

辅导孩子写作业，已经成为很多家长共同的 “磨难”，同时也衍生出了大量令人啼笑皆非的网络梗：

“陪孩子写作业，嗓子痛、手痛、心绞痛。”

“我终于知道，我明白和孩子明白是两回事。”

“孩子读到高中，我学会了狮吼功。”

“陪小学五年级的孩子写作业就像‘抗战’，因为还有八年。”

......

如今，随着学生所学知识的难度系数越来越高，家长在辅导孩子做作业时，往往也都 “无能为力”甚至 “望题兴叹”，多数家长只好将孩子的学习托付给课辅机构、在线教育平台。

在线教育行业因此也在不断迭代，如今学生在学习过程中有任何的难题、疑问，都可以通过拍照上传问题在平台上获取答案以及解题思路，甚至还衍生出一对一、真人解题的模式，帮助学生更好理解、吃透相关的知识点。

有了一对一、真人解题的服务后，家长们似乎也都松了口气，开始专心负责后勤工作。但是经过走访之后我们却开始担心，部分在线专人解题的服务真的靠谱吗？负责解题的 “教师”都是什么来头？

兼职答主，毫无门槛

偶然的机会，懂懂笔记在某二手电商平台上看到一些商家在兜售部分 “拍题”在线教育平台的答题本，每本介乎八毛钱到一元不等。据了解，类似的答题本是 “拍题”平台分发给旗下答主使用的，均印有平台的 LOGO。

有趣，平台的答题本为何会出现在二手电商平台上？

一位账号名为 “筱筱”的商家告诉懂懂笔记，店铺所出售的答题本，均出自各家在线 “拍题”的平台，并不存在盗版的问题，答题本做盗版也无价值。

“都是之前我在平台兼职做答主时平台发的，现在不做了都闲置在家。”在懂懂笔记的耐心沟通下，她不太情愿的解释道：平台之所以会给答主分发答题本，为的是方便答主解题，并将手写的解题逻辑拍照后发到平台上。

而她账号所出售的答题本样式，基本涵盖了目前主流的在线 “拍题”平台。这也证明她与好几家平台有过合作，在问及加入平台成为兼职答主有无门槛时，筱筱的回答是 “几乎没有什么门槛”。

“我（大学）毕业前做过半年答主，也不是什么师范生，我学的是财务管理。”非师范专业毕业的她，在线帮学生解题的科目涵盖了数学、物理甚至语文，“现在有部分高中题目，我都不知道该怎么解答呢。”

针对部分不会解答的难题，筱筱显然有自己的一套办法。她告诉懂懂笔记，一旦遇到难题，她便会在网上搜索相应的解题方法或者公式，再代入到题目中，依样画葫芦般，炮制一份所谓的解题思路，然后拍照上传到平台。

至于类似的解题答主，也被熟知行业内幕的兼职者戏称为 “百度教师”，即本身不具备有教育资质、讲台经验，所有的解题思路、解题方式都依靠网上搜索，查询相关的教辅资料后获得。

她的说法也在部分在线教育、“拍题”平台的答主招募宣传上得到了印证。懂懂笔记发现，部分兼职答主的招募广告上都表示，只要本科以上学历即可报名，优秀的应届毕业生也可以在线兼职。

有的机构甚至连招募的门槛都没有，只要有相对自由的时间、字迹漂亮，即可报名成为 “拍题”平台上的兼职答主。他们只需要在线领 “擅长”的题目内容，在规定时间内 “解答”拍照，再回传平台即可。

“当时报名兼职答主，连考核都没有，最开始还以为会给我题目解解看。”筱筱透露，目前部分主流在线教育平台和 “拍题”应用，对于兼职答主的考核普遍都很宽松。

那么，让毫无教学经验的的答主在线解答学生的难题，确定不会误人子弟吗？这些在线教育平台难道不怕砸了自己的招牌？

重视营销，忽视教学

疫情之下，在线教育行业也迎来了新的发展机遇与红利。可与此同时，行业竞争也愈发激烈，各大在线教育平台在资本的全力推动下，在营销层面上都投入了巨大的手笔，为的就是抢市场、圈用户。

如果你认为在线教育机构的营销战只出现在线上，那真是大错特错了。最近，懂懂笔记发现，有些主流在线教育机构、“拍题”平台的营销战火，已经 “烧”到了线下。

以深圳为例，中心城区大量公车站牌广告几乎让几大在线教育机构 “承包”了，有时一座站亭四、五块广告牌通通打着在线教育机构、“拍题”平台的广告，宣传上可谓不计成本。

以某头部在线教育机构公开的未经审计财务报告显示为例：2020 年第三季度，机构净利润为 647 万美元，上一财年同期数据为 2.68 亿美元，同比下滑 97.6%；其中，销售以及营销费用为 6.096 亿美元，同比增长了 75.3%。

既然在线教育机构在营销领域投入了大量的预算，教学层面或许只能一省再省。

曾在福建厦门一家在线教育机构担任运营专员的阿聪告诉懂懂笔记，为了省钱，部分在线 “拍题”平台都是大量招募兼职答主。

“专职教师月薪至少 6000 元，但兼职答主按答题量收费，每题一、两元。”他解释道，每题一、两元的解答费用，拥有一定教学经验、资质的教师基本都看不上，因此平台只能降低答主招募的门槛，只要答主能解题就行。

至于在网上招募来的兼职答主，普遍都有主职工作，业余在线领题解答上传，就是赚些零花钱。阿聪透露，时间自由、勤奋一点的兼职答主，每月答题收入也只有一、两千元，谈不上会有什么积极性。

兼职答主所解答的题目内容，一般会由资深的全职或兼职教师予以审核。然而有时候答主上传的内容太多，碍于平台审核的人手不足，一般也都会草草通过，“毕竟家长也不一定知道对错，能蒙混过关就可以了嘛。”

除此以外阿聪还透露，除了在线 “拍题”平台招募兼职的解题答主，有的在线教育机构为了节省教学层面上的投入，也会招募毫无资质的 “直播讲师”，照本宣科为平台学生 “朗读”教案上的知识点。

如此一来，家长花钱为孩子报名在线课程，而孩子在平台上看到的所谓 “资深讲师”，很有可能只是一名兼职大学生或者素人。那么，这些教育机构广告所宣传的课程名师究竟都在哪里呢？

所谓 “名师”或是演员

周五傍晚五点，懂懂笔记在深圳龙岗银盛路一个贴满在线教育平台广告的公车亭里，与不少陪同学生放学回家的家长做了一番交流，在指着在线教育机构广告上印着的所谓 “名师”照片询问家长时，得到的回答都耐人寻味。

“虽然不认识，但广告上印了这么一位‘人物’之后，还是显得很有说服力的。”一位家长无奈地说道，由于无法辅导正在上初中的孩子学习，因此给孩子报了网课，平时也常鼓励孩子将不懂的难题 “拍”上平台，寻找名师来解题。

其实广告上的所谓 “名师”家长们也并不了解，有人在互联网上搜索过一两次，确保有那么一号人物存在而已。而实际的解题视频，家长都未曾见过该 “名师”出现，“身边家长给孩子报名上网课，也都看名师背书，只要头衔响亮就成。”

部分在线教育机构为了让 “名师”背书看上去真实可信，可谓煞费苦心。阿聪告诉懂懂笔记，在线教育机构为了争夺生源，“生造”所谓 “名师”头衔，在行业内已经是公开的秘密。

那些被印在海报上的 “名师”，有可能只是在线教育机构里长相姣好的教师，或者直接从图库里扒出来的照片。而所谓的 “名师”头衔，有些是捏造的，有些是寻找教育相关的第三方行业协会，直接花钱买来的图片和信息。

“有些纯粹就是花钱雇来的模特，压根不是有资质的科目教师或者资深名师。”阿聪笑道，目前在线教育机构之所以热衷在广告印上所谓的 “名师”照片，为的只是增加学生家长的信任感。

早在 2021 年一月底，便有部分媒体报道清北网校、猿辅导等知名在线教育机构遭遇 “名师撞脸”一事，并曝光了该所谓的平台 “名师”，仅仅是一名广告演员而非教育从业者。

“较真一点儿的教育机构，是不会找广告演员的，但也会找‘共享’名师来背书。”阿聪告诉懂懂笔记，所谓 “共享”名师指的是那些在区域教育行业小有名气、有一定影响的教师，他们会通过 “代言”方式，为在线教育机构背书。

这些名师实际上并不一定参与教育机构、“拍题”平台的教学内容研发，有部分名师甚至一个人 “代言”了好几家机构，为不同的在线教育平台背书，“这就和明星代言一样，至于教学质量到底好不好，人家不管也不关心。”

【结束语】

显然，为了应对激烈的行业竞争，部分在线教育机构在营销上投入了大量预算，估计大概率不会再花大价钱签下众多名师，在平台上为学生免费解题、赠送公开课。

重营销、轻教学的经营理念，导致目前在线教育行业的丑闻、乱象频生。如此虚假宣传成风的在线教育机构，正渐渐背离教育的初心，我们更担心劣币驱逐良币现象会在这个行业不断上演。