在线教育平台 Coursera 申请 IPO：疫情期间网课掀热潮

3 月 8 日早间消息 据报道，在线教育平台 Coursera 近日向美国证券交易委员会提交了 IPO 招股说明书，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 “COUR”。

目前，拟发行的股票数量和价格区间尚未确定。摩根士丹利、高盛和花旗集团是主承销商。

申报文件显示，这家成立 9 年的公司在截至 12 月 31 日的财年实现收入约 2.93 亿美元，较 2019 年增长 59%。净亏损同比扩大了约 2000 万美元，到 2020 年达到 6680 万美元。根据在线数据库分析平台 PitchBook 的数据，Coursera 最近的估值为 25 亿美元。

该公司总部位于加利福尼亚山景城（Mountain View），主要为个人提供著名大学的在线课程和学位。

该公司的 IPO 招股书显示：“新冠肺炎大流行期间网课登记人数增加，我们的收入也显著增加” ，“同样，与服务相关的运营成本也大幅上升，这主要是受免费增值服务和市场营销的推动。由于新冠肺炎大流行使得远程工作和在线学习更加普遍，目前尚不清楚疫情逐渐减退可能会对我们的运营产生何种影响。”

Coursera 表示，在截至 2020 年 12 月 31 日的两年时间里，他们新增了超过 1.2 万名学位新生，平均购置成本不到 2000 美元。2020 年，注册用户总数同比增长 65%。

截至 2020 年 12 月 31 日，150 多所大学通过 Coursera 提供了超过 4000 门课程，其中主打的 20 多个学位课程价格低于许多学校提供的线下课程。根据 Coursera 的招股说明书，通过 Coursera 获得学士或硕士学位的费用从 9000 美元到 4.5 万美元不等。

此外，疫情期间，作为 Coursera 劳动力恢复计划（Workforce Recovery Initiative）的一部分，Coursera 还与 70 多个国家一级美国 30 个州市的 330 多个政府机构合作，帮助政府给失业人员免费提供几千门商业、科技、数据科学技能等课程。

该公司还提供不同种类的教育证书和专业技能课程，价格从 9.99 美元到 99 美元不等。

招股书中还写道：“尽管新冠肺炎大流行的影响是严重的、广泛的，并在继续发展，但它加快了对在线教育的需求。个人和机构都依赖并将继续依赖在线学习来驾驭变化和颠覆。”

Coursera 多次进入美国消费者新闻与商业频道 CNBC 50 大颠覆者榜单，最近在 2020 年的榜单上排名第四。

该公司由前斯坦福大学计算机科学教授达芙妮 · 科勒（Daphne Koller）和吴恩达（Andrew Ng）创办。2012 年 Coursera 成立时，因二人都在高等教育领域工作很长时间，他们意识到变革时机早已成熟，在线学习是一条很好的前进之路。