华为手机缺货真相调查：走遍北京线下门店，从有钱难买到坐地起价

华为麒麟 9000 还有多少库存，华为手机到底有多缺货？似乎没人说得清楚。

从去年 “915”美国芯片制裁之后，华为的 5nm 麒麟 9000 芯片就无法再由台积电代工生产。

但制裁仅仅过去一个半月，华为 Mate40 系列就顶住压力与大家见面。消费业务 CEO 余承东也几近哽咽地说出了那句 “在一起，就可以。”

无论有多么困难，华为还是坚定地要把手机业务继续下去。

理想很丰满，但现实很骨感，Mate40 系列上市已经四个多月过去了，直到 3 月初，线上官方渠道基本还是一机难求的状态。

▲京东华为自营 Mate40 商品页面长期显示无货

有从事手机渠道销售的从业者告诉智东西，华为目前的策略是 “去线上保线下，去小家保大家”，对于重点的 TOP 客户，会优先保证供货。

这样的说法虽然没有得到华为官方的证实，但的确是一种合理的解释和应对方式，毕竟在中国市场，仍然有 70% 的销量是来自于线下。

带着对华为缺货情况的疑问，智东西记者对北京三里屯、中关村、西单、九龙山等四个重点商圈的华为授权体验店进行了线下实地走访，覆盖了海淀、西城、朝阳三个主要城区，力求还原一个真实的华为手机线下情况。

一、Mate 旗舰缺货是主题，老型号 “换芯”只能解一时之渴

在实际走访的过程中，我发现，在这些重点商圈的体验店中，华为各类机型展示的还是比较完全的。

从去年发布的 P40 系列、Mate40 系列，到今年发布的 nova 8 系列和 Mate X2 折叠屏手机，基本上都有展示，甚至还有少量畅享系列中低端机。

▲中关村一家华为授权体验店的 Mate40 系列展台

但展示是一方面，有没有货就要另说了。当问起华为 Mate40 系列是否有货时，不少销售的第一反应是，“您是要拿货吗？如果要拿货的话，可以帮您查一下。”

合生汇门店的销售在我询问是否有货时，基本都没有正面回应，而是反复确认是否我是真的需要，甚至明确问道是否是调研机构。

可见，对于备货情况，线下门店还是比较敏感的。并且其实大部分门店销售人员也无法对于当下时点的库存做出准确判断，因为在库存较少的情况下，很可能卖出几台就没有了。

中关村门店销售人员在查询后告诉我，Mate40 Pro 如果需要的话，要进行调货，时间大概在一个小时左右。

在走访的四家门店中，有两家门店只有 Mate40 Pro 系列的白色版本，并且存储容量只有 256GB 版本，起步的 128GB 版本并没有库存。

▲华为 Mate40 Pro 白色 256GB 版

其实对于大多数消费者来说，随着照片视频占用空间的增加，256GB 版本应该说也是比较合适的容量，在缺货的时候选择集中供给主力款也是合理的应对策略。

不过在这几家门店中，Mate40 系列基本都处于没货状态，Mate40 在发布之初 4999 元的定价，也是非常具有竞争力的，毕竟对于普通消费者来说，Mate40 标准版配备了 5nm 麒麟 9000E 芯片和 5000 万像素 RYYB 主摄，而价格要便宜 1500 元。

麒麟 9000 和麒麟 9000E 都采用了台积电 5nm 工艺，麒麟 9000E 只是在 GPU 和 NPU 内核方面做了一些调整，CPU 方面则基本相同，因此两者差别并不明显。

目前采用麒麟 9000 SoC 的除了 Mate40 系列，还有折叠屏 Mate X2 系列，不过华为 Mate X2 本身 17999 元的定价就决定了其必然是一款偏小众的产品，备货量本身也不会安排很多，因此产品自然会更加紧缺。

初代华为 Mate X 和 Mate Xs 发布时，价格一度被 “黄牛”炒到了七八万的水平，当然，这个价格也是 “有价无市”，很少真的有人会掏钱购买，更多只是代表了产品的稀缺性。

这次在我走访的四家门店中，有三家都有折叠屏展示机，而中关村门店连展示机也被收回了，销售人员也表示很无奈。

▲华为 Mate X2 折叠屏手机

除了 Mate40 系列，去年发布的 P40 系列基本每个门店也都有销售，不过基本也都处于缺货状态，只有 P40 Pro+“超大杯”在个别门店有一两台现货。

而 nova 8 系列的货量更是不容乐观，nova 8 标准版基本没货，nova 8 Pro 版还有部分门店可以拿到现货。

我在中关村门店走访时，听到身边两位销售的对话，“现在我们就剩几台 nova 8 Pro，两台 P40 Pro+，其他的都没货。”当我搭话想进一步了解情况时，销售并不愿意透露更多信息。

虽然这位销售说没货，但如前文所说，接待我的店员在查询之后表示，目前 Mate40 Pro 白色、黑色和银色都有货，只不过需要调货，时间大约要一个小时。

不过在华为的柜台上，仍然有极少货量仍然比较稳定的机型，比如华为 Mate30E Pro 和华为 Mate40E，这两款机型基本可以理解为 “换芯”机。

Mate30E Pro 是在华为 Mate30 Pro 外观设计的基础上，将麒麟 990 换成了麒麟 990E，其余基本不变；而 Mate40E，则是在 Mate40 的外观设计基础上，将麒麟 9000E 换成了麒麟 990E，其余基本不变。

▲搭载麒麟 990E 的华为 Mate30E Pro

麒麟 990E 是何方神圣？其实这也是一枚采用台积电 7nm 工艺的 SoC，与麒麟 990 相比，在 GPU 方面缩减了两个核心，从 16 核变为 14 核，在 NPU 方面从 2 颗大核变为 1 颗大核。

其实不论是 7nm 还是 5nm 芯片，华为都无法再向台积电下订单了。把 7nm 库存再拿出来用一下，缓解 5nm 需求，也只能是权宜之计，甚至可以说是 “拆东墙补西墙”。

总体来看，华为 Mate30E Pro、Mate40E、Mate40 Pro 对于普通用户来说，体验差异并不明显，所以不论哪种型号，只要能保证更稳定的库存，对于华为来说都是好的。

况且，Mate30E Pro、Mate40E 的价格相比 Mate40 和 Mate40 Pro 都有明显优势，其 4500-5300 元价位段也是华为旗舰机的一贯主力价格段。

不管怎么说，有货能卖，对于华为来说就是好事，有货能买到，对于消费者来说也是好事。

▲中关村一家华为授权体验店

二、原价拿货和捆绑销售并存，销售吐槽自己也是 “二道贩子”

在实际线下走访之前，我也观察了一段时间线上的销售情况，官方渠道基本是隔一段时间会放出少量现货进行抢购，而且很快就会卖光，呈现缺货态势。

因此对于线下情况，最开始的预计并不乐观。但通过实际走访我发现，想要买到一台华为 Mate40 Pro，其实并不是难事，甚至原价购买也是比较简单的。

在走访的四家门店中，合生汇、中关村、三里屯的店铺均可买到 Mate40 Pro，并且可以原价购买，当然，存储容量均为 256GB 起步，售价为 6999 元。

仔细想想，6999 元其实对于大部分消费者来说，都是一笔不小的数字，国内智能手机的均价目前仍然在 2000-3000 元之间，3000 元左右应该是安卓机市场的主力价格段之一。

因此顾客都掏出 7000 元来购买一部手机了，能够拿到现货应该也是情理之中。

另外需要注意的是，有现货的店铺，无一例外售卖的都是 256GB 版本，其相比 128GB 版本，售价要贵出 500 元，但实际上一块 256GB 手机闪存相比 128GB 成本提升远不及 500 元。

也就是说，存储规格越高，利润空间越大，这一直是手机行业的一个共识，这也是手机品牌营销的一种策略。

有些厂商的机型，起步价格用 64GB 版本定的很低，但实际上已经很少有消费者会购买 64GB 版本的手机，而 128GB 版本和 256GB 版本的售价则要贵出很多。

很多时候，一些品牌新机高配版本的线下实际拿货价格会更低，这就是因为高配版本的拿货价格并不是与售价呈相同比例增长的，售价增长的多，拿货价增长的少，线下的利润空间就会更大。

华为目前线下主要以 256GB 版本为销售主力机型，应该也是考虑到利润问题，要保证线下重要渠道的利润情况。

虽然你可以用 6999 元比较容易的买到一台白色 256GB 版的 Mate40 Pro，但用 4999 元买到一台 8GB+128GB 版的 Mate40 却几乎没有可能。

在西单大悦城，我也遇到了一家货比较足的门店，在这家门店中，华为 Mate40 系列不论是标准版还是 Pro 版本，都是有货的。

销售告诉我，他们的颜色也很齐全，就连非常火爆的素皮材质都有现货，甚至是 Mate X2 折叠屏手机也可以买到。

但当我询问价格时，销售人员却说，“现在要买的话，都要搭配手表或者耳机来购买。”

▲华为 Watch GT 2 Pro

我了解到，如果单独购买手机的话，需要加价几百元购买，而如果搭配华为 1000 元左右的 FreeBuds Pro 无线耳机或者 2000 元出头的华为 Watch GT 2 Pro 手表购买，就可以都按照原价来计算。

销售告诉我，如果要单独购买素皮版本的 Mate40 Pro，需要加价 500 元左右，Mate40 RS 保时捷限定版要加价 2000 元左右，而如果单独购买折叠屏手机的话，价格肯定要超过 2 万元了。

“这折叠屏也是我们自己买来的，我们也没有货啊。”销售人员非常无奈的说。

业内一直有一种说法，就是体验店不靠卖手机赚钱，而是靠卖配件赚钱。现在众多手机厂商都在发展自己的 IoT 产品，找代工厂生产自己的 TWS 耳机、智能手表、保护壳、充电器等配件，其高昂的利润率必然是主要客观因素之一。

当我问，这种联合配件一起购买是否是普遍现象时，销售人员非常坚定的说，“现在都是这样的。”

显然，这位销售所言非实，毕竟前三家店铺都可以原价购买，并且也是有少量现货。

这脸，打的啪啪响。

三、谁也不知道缺货要到什么时候，华为手机的路到底在哪里？

由于我选择的实地走访时间是工作日的中午和下午，所以商场的人流量相比周末都要逊色许多。

在走访的几家门店中，最突出的特点就是，销售要比顾客还多，比如合生汇、三里屯、西单等门店的销售员起初都在一旁讨论着什么（可能是在闲聊），在我走到手机面前时，他们才走过来询问需求。

在我聊天攀谈的过程中，也很少有新的顾客来询问产品，偶尔有零星顾客，根据我的观察，年龄往往都在中年偏上。

▲西单一家华为授权体验店中，销售员在为顾客进行讲解

其实对于线下到底是哪些人群在购买，我也非常好奇，不过在询问销售顾客的年龄段时，他们的答复也非常相似，“基本上都有吧”是最常见的回答。

偌大的门店、整齐码放的手机、穿着整齐的销售人员，与零星的顾客形成了鲜明对比，不免让人觉得有些冷清，当然这与我选择工作日前往也有很大关系。

在了解缺货情况时，中关村的销售告诉我，这样的情况已经持续了三个多月了，相当于从发售到现在供货都不是很充足，他们现在销售也比较困难，大家对华为手机的热情其实是很高的，但缺货也是现实。

对于这种缺货情况何时才能缓解，他们也没人能给出一个准确的答案。但值得一提的是，所有销售都知道，华为的缺货，是因为芯片被卡了脖子。

“还不是因为芯片嘛，这芯片生产不出来，我们也是干着急啊。”一位西单门店销售感慨地告诉我。

西单门店的另一位销售说，现在华为主要就是保证 Mate40 系列这种高端机还有一些供货，像 nova 都已经基本没货了，低端机更是全部没货。

她指着边上的一张展台说，“你看，就那一张桌子上的手机，没一个有货。”我走近时发现，这张桌子上摆放的，是华为畅享系列。

我游走在展台之间时，也听到了销售员们的一些讨论，其中有一句话令我印象非常深刻，“现在爱干就干，不干就走人，也不用多说。”

可见，现在华为线下门店的日子，并不好过。

▲三里屯一家华为授权体验店（正常营业，上锁的是店铺后门）

西单的华为体验店坐落在一个数码展区，包括小米、OPPO、vivo、三星、苹果等厂商都有体验门店。

我也走访了几家其他品牌的门店，苹果和三星的供货都非常稳定，小米虽然因为骁龙 888 的短缺问题，连展示机用的都不是 “真机”，但当我询问时，店员还是非常干脆的说道，“小米 11 都有现货，您需要什么？”

从 2019 年到 2020 年上半年，华为手机迎来了非常高速的增长，一度成为中国市场第一，甚至份额等于二三名之和。

这与华为比较坚实的渠道建设密不可分，目前中国智能手机市场仍然有 70% 的出货量都来自于线下，渠道的布局就显得尤为关键。

有业内人士告诉智东西，在当下的困难时期，华为的策略就是去线上保线下，去小家保大家，他们会尽量保证 TOP1000、TOP368 和金种子客户能够拿到货。

据了解，华为大致将客户分为三个大的层级：TOP368、TOP1000 和 TOP2000，TOP368 作为最核心的层级，现在数量远不止 368 家，但主要是叫法上的沿用。

在 TOP368 中，又分为 TOP4 的 NKA 客户、TOP5-TOP68 的金种子客户。

而只有进入华为客户分级 TOP1000 的客户，才有资格进行 FD 产品（Mate 系列和 P 系列）的销售，并且层级越高，享受到的福利和权益也就越大。

这样看来，此次我在北京走访的几家门店，其供货方至少都是华为 TOP1000 以内的客户。

结语：

缺货情况逐渐好转，芯片之殇目前仍旧无解经过对北京海淀区、西城区、朝阳区四家华为体验店的实地走访，我们可以明确几点，第一，华为手机业务的确正在勒紧裤腰带过日子，但远没到 “断流”的情况；第二，芯片问题目前看来仍然没有解法。

目前，对于大部分消费者来说，买到一部搭载麒麟 9000 芯片的华为旗舰手机，至少需要付出 7000 元左右，线下缺货问题也已经持续数月。

反观线上市场，随着 P50 系列消息的逐渐放出，更多消费者开始观望，Mate40 系列的缺货情况也有所好转，少量现货发售的次数也更加频繁。

对于华为来说，手机业务已经成为了基业，消费业务占比也成为华为整体营收的绝对大头，早已超过了其起家的通信业务。

美国新政府上台，对于中国在芯片领域的限制只增不减，指望美帝 “良心发现”，重新回归 “正途”是不太可能了。而芯片问题目前看来仍然非常棘手，不仅是华为 P50 系列，华为未来手机业务将如何去走，现在仍然是一个问号。