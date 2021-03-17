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华为官网上线专利墙，展示了 729 个华为在各领域申请的专利：2002 年就已经拿到 5G 专利

2021/3/17 23:50:58 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 17 日消息 华为今日在华为官网上线了一个专利墙，展示了华为目前获得的 729 个在各领域申请的专利，包括 5G、Wi-Fi、操作系统、拍照、智能汽车、未来技术、EVS、VVC、HEVC、光技术、交换路由等，但也只是华为持有的 100000 件专利中的一部分

华为为全球通信行业发展和技术创新贡献了相当大的价值，支持客户和合作伙伴共同获取价值。面向未来华为呼吁保护知识产权，促进创新。华为挑选了部分专利，供业界和大众查看交流。

华为昨日发布了《华为创新和知识产权白皮书 2020》，白皮书中重点叙述了华为 2010 年之前在创新和知识产权领域做出的一些实践，回顾了一些关键的历史数据和事件。截止 2020 年年底，华为全球有效授权专利超过 10 万件（4 万余族），并且 90% 以上均为发明专利。

从华为专利墙来看，华为 5G 早在 2002 年就已经拿到了自己的专利，至 2019 年商用接近 17 年时间。

而华为专利申请最早可以追溯到 1995 年。IT之家了解到，华为创立于 1987 年，当年最初专注于制造电话交换机，后续进军电信行业，因此华为能在早期就已经拥有大量专利也是相当了不起的，而且此类专利可能还不是最早的。

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关键词：华为专利

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