2021 年中国最具影响力的 50 位商界领袖：38 岁的字节跳动 CEO 张一鸣荣登榜首

IT之家3月19日消息 财富中文网本周公布了《2021 年中国最具影响力的 50 位商界领袖》，字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣（38 岁）荣登榜首。

《财富》评价称，张一鸣正在以前所未有的速度赶超他的前辈们。

张一鸣正在以前所未有的速度赶超他的前辈们。科技媒体 The Information 援引知情人士消息称，字节跳动 2020 年的收入增长了一倍多，达到约 370 亿美元。更重要的是，相比此前的中国互联网前辈们，张一鸣更具国际野心，尽管这种野心正在遭遇重创，印度此前全面禁止 TikTok 等中国 App 上线，导致字节跳动不得不在印度裁员。在中国国内，字节跳动也在以一己之力挑战腾讯、阿里巴巴等诸多巨头。

最新的消息是，张一鸣正在向教育领域扩张。他认为，“在线教育还是很早期，教育业务必须有更根本的创新，但前提是更深刻的认知。”在线教育，将成为字节跳动打开教育市场的突破口。