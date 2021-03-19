在线医疗火热：亚马逊全面进军，方舟女神大举买入

北京时间 3 月 19 日早间消息，据报道，美国方舟投资公司（Ark Invest）掌门人凯西伍德（Cathie Wood）的投资举动近来一直引人关注。据悉，伍德本周加大了对在线医疗公司 “Teladoc 健康公司” 的投资。

眼下，由于在线医疗行业出现了一些新的竞争对手，受亚马逊全面进军在线医疗消息影响，Teladoc 股价陷入了疲软期，而伍德看到了入手时机。

根据方舟投资公司每日披露信息，该机构旗下的三个 ETF 基金在周三一共买入了 30.5 万股 Teladoc 股票。如果按照该公司周三 190 美元的收盘价计算，方舟此次买入股票花费了 5800 万美元。

美股数据显示，3 月 18 日，Teladoc 公司股价下跌了 2.46%，收于 185.43 美元。该公司的资本市值为 283 亿美元。

所谓在线医疗，指的是医生通过互联网对患者提供问诊、咨询等相关服务，在全球新冠疫情大背景下，在线医疗行业出现了爆发式增长。本周三，电商巨头亚马逊宣布，将在美国大范围推广自家的在线医疗服务。

作为福利待遇之一，亚马逊先面对一部分员工推出在线医疗服务。根据最新计划，从今年夏天开始，亚马逊在美国 50 个州的员工都能够享受这一服务，另外亚马逊还准备对其他公司的员工推出这一服务。

受到亚马逊竞争和其他因素影响，Teladoc 公司股价本月已经下跌了 14%。

在疫情期间，更多患者无法前往医院或者诊所，在线医疗用户暴增。作为这一领域的领头企业，Teladoc 也获得了业务高增长。

据报道，在方舟公司旗下基金中，作为旗舰的 “方舟创新基金” 此次买入了 3300 万美元的 Teladoc 股份，目前已经占到该 ETF 基金资产的 5.7%，是第四大持股对象。

本周三，伍德还让方舟公司下述基金买入了 Berkeley Lights、Zillow Group 和 Date Therapeutics 公司的股票。

“方舟创新基金” 去年的回报率高达 150%，今年以来已经吸收了 160 亿美元的基民投资。不过，近期美联储上调利率的传闻打压了科技股，方舟创新基金陷入了低迷。

方舟创新 ETF 基金的价格距离最近的高点已经跌去两成，今年以来的涨幅为 2.4%。