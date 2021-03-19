嫦娥五号轨道器成功进入拉格朗日 L1 点轨道，可持续观测

IT之家3月19日消息 中国航天科技集团今日公布，我国嫦娥五号轨道器在地面飞控人员精确控制下，于 2021 年 3 月 15 日 13 时 29 分成功被日地 L1 点捕获，成为我国首颗进入日地 L1 点探测轨道的航天器。目前，轨道器对地距离 93.67 万公里，整器姿态稳定、能源平衡、工况正常，后续将在 L1 点探测轨道运行，运行一圈周期约为 6 个月。

▲ 嫦娥五号轨道器释放返回舱演示图

嫦娥五号轨道器于 2020 年 12 月 17 日与返回器分离，自去年 12 月 21 日起转入长期管理阶段。在约 88 天的转移旅程中，任务团队先后实施了 2 次轨道机动和 2 次中途修正，使嫦娥五号轨道器成功抵达日地 L1 点，开启了新一阶段的探测任务。

IT之家了解到，“日地 L1 点”全称为拉格朗日 L1 点，位于太阳与地球的连线之间，距离地球大约 150 万公里，是地球与太阳引力的动平衡点。在这个位置上，嫦娥五号可以保持相对稳定的运行状态，减少燃料，可不间断观测太阳和地球的向阳面。

官方表示，后续嫦娥五号任务团队将根据拓展试验实施方案，组织开展嫦娥五号轨道器日常管理和拓展试验，进一步扩大工程和科学探测成果，为后续深空探测任务提供技术支撑，探索和积累更多经验。